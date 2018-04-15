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Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:0
1' ГолMateusz Cholewiak
31' Желтая карточкаРиера Лоренцо
32' Желтая карточкаКрачунов Пламен
72' Вторая желтая карточкаРиера Лоренцо
76' Желтая карточкаКосецки Якуб
85' Желтая карточкаMaciej Malkowski
85' Желтая карточкаGrzegorz Baran
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1'
1:0
31'
32'
72'
76'
85'
85'
Состав команд
27
Словик
Якуб
16
Пих
Роберт
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 11 Mateusz Cholewiak Защитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 23 Sebastian Bergier
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Сандецья 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 77 Jakub Bartosz Защитник
- 4 Alexandru Constanntin Benga Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 22 Мрац Патрик Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 66 Шовшич Дамир Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 20 Adrian Danek
- 16 Lukasz Radlinski
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
Сандецья (последние 20 матчей: +0 =11 -9)
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Второй тайм
89'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Срнич Драголюб выходит на его замену.
85'
Гжегож Баран получил желтую карточку от судьи
85'
Мацей Малковски получил желтую карточку от судьи
76'
Косецки Якуб получил желтую карточку от судьи
75'
Сандецья делает замену. Крачунов Пламен уходит с поля, а Мацей Малковски выходит на его замену.
72'
Риера Лоренцо получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
67'
Сандецья делает замену. Войцех Трохим уходит с поля, а Цетнарски Матеуш выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Мрац Патрик уходит с поля, а Бжиски Томаш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
31'
Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Mateusz Cholewiak бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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