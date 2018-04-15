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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Шлёнск
1:0
Конец матча
Сандецья
0'
1:0
1' Гол
Mateusz Cholewiak
31' Желтая карточка
Риера Лоренцо
32' Желтая карточка
Крачунов Пламен
72' Вторая желтая карточка
Риера Лоренцо
76' Желтая карточка
Косецки Якуб
85' Желтая карточка
Maciej Malkowski
85' Желтая карточка
Grzegorz Baran
90'+5
Второй тайм
89'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Срнич Драголюб выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Гжегож Баран получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Мацей Малковски получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Косецки Якуб получил желтую карточку от судьи
75'
Сандецья делает замену. Крачунов Пламен уходит с поля, а Мацей Малковски выходит на его замену.
72'
Риера Лоренцо получает вторую желтую карточку. Удаление.

69'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
67'
Сандецья делает замену. Войцех Трохим уходит с поля, а Цетнарски Матеуш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Мрац Патрик уходит с поля, а Бжиски Томаш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Mateusz Cholewiak бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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