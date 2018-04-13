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  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Лех
0:1
Второй тайм: 60'
Корона Кельце
0'
14' Желтая карточка
Гумни Роберт
32' Желтая карточка
Elhadji Pape Djibril Diaw
0:1
35' Гол
Sanel Kapidzic
50' Желтая карточка
Йевтич Дарко
60'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Йевтич Дарко получил желтую карточку от судьи
46'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Шанель Капиджич бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Elhadji Pape Djibril Diaw получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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