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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ИНЕА
0:1
Второй тайм: 60'
14' Желтая карточкаГумни Роберт
32' Желтая карточкаElhadji Pape Djibril Diaw
0:1
35' ГолSanel Kapidzic
50' Желтая карточкаЙевтич Дарко
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14'
35'
0:1
50'
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 34 Tymoteusz Klups
- Главный тренер: Белица Ненад
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 17 Sanel Kapidzic Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Нападающий
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса. Группа А
- 11.12.2016 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 06.08.2016 Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса
- 05.12.2015 Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса
- 08.08.2015 Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2015 Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 19.10.2014 Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса
- 03.12.2013 Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса
- 11.08.2013 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 02.06.2013 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 09.12.2012 Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса
- 09.04.2012 Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса
- 14.10.2011 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.05.2011 Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.11.2010 Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса
- 12.12.2009 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 09.08.2009 Корона Кельце 0:5 Лех Экстракласса
- 08.12.2007 Лех 1:0 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
Второй тайм
50'
Йевтич Дарко получил желтую карточку от судьи
46'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Шанель Капиджич бьет в цель!
32'
Elhadji Pape Djibril Diaw получил желтую карточку от судьи
14'
Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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