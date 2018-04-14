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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
41' Желтая карточкаПападопулос Михал
1:0
44' ГолДимун Милан
57' Желтая карточкаДитятьев Алексей
1:1
60' ГолЖивец Саша
2:1
66' ГолПентек Кшиштоф
79' Желтая карточкаMikkel Kirkeskov
|
44'
1:0
57'
60'
1:1
66'
2:1
79'
Состав команд
39
Хелик
Михал
88
Корун
Урош
12
Живец
Саша
21
Бадиа
Жерар
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 25 Седлар Александр Защитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- 17 Валенсия Хоэль Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
Пяст (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Экстракласса
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Экстракласса
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст Экстракласса. Группа Б
- 18.11.2016 Пяст 2:2 Краковия Экстракласса
- 17.07.2016 Краковия 5:1 Пяст Экстракласса
- 16.04.2016 Пяст 1:1 Краковия Экстракласса. Группа А
- 05.12.2015 Пяст 2:2 Краковия Экстракласса
- 07.08.2015 Краковия 1:2 Пяст Экстракласса
- 05.06.2015 Пяст 0:3 Краковия Экстракласса. Группа Б
- 13.03.2015 Краковия 3:1 Пяст Экстракласса
- 20.09.2014 Пяст 4:2 Краковия Экстракласса
- 10.05.2014 Краковия 1:5 Пяст Экстракласса
- 09.11.2013 Пяст 1:1 Краковия Экстракласса
- 21.07.2013 Краковия 2:3 Пяст Экстракласса
- 15.05.2010 Пяст 0:1 Краковия Экстракласса
- 28.11.2009 Краковия 3:2 Пяст Экстракласса
- 28.02.2009 Краковия 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
- 12.10.2008 Краковия 1:1 Пяст Кубок лиги
- 03.09.2008 Пяст 1:2 Краковия Кубок лиги
- 09.08.2008 Пяст 2:0 Краковия Orange Ekstraklasa
Второй тайм
81'
Пяст делает замену. Хэйтли Том уходит с поля, а Буката Мартин выходит на его замену.
79'
Миккель Киркесков получил желтую карточку от судьи
76'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
67'
Краковия делает замену. Чулина Антонини уходит с поля, а Ракель Денис выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф бьет в цель!
63'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Зенёв Сергей выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Живец Саша бьет в цель!
57'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
56'
Пяст делает замену. Гойко Денис уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Димун Милан бьет в цель!
41'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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