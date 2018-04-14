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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Краковия
2:1
Второй тайм: 90'
Пяст
0'
41' Желтая карточка
Пападопулос Михал
1:0
44' Гол
Димун Милан
57' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
1:1
60' Гол
Живец Саша
2:1
66' Гол
Пентек Кшиштоф
79' Желтая карточка
Mikkel Kirkeskov
90'
Второй тайм
81'
Пяст делает замену. Хэйтли Том уходит с поля, а Буката Мартин выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Миккель Киркесков получил желтую карточку от судьи
76'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
67'
Краковия делает замену. Чулина Антонини уходит с поля, а Ракель Денис выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф бьет в цель!
63'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Зенёв Сергей выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Живец Саша бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
56'
Пяст делает замену. Гойко Денис уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Димун Милан бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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