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Стадион:
Корона Кельце
0:0
Перерыв
Ягеллония
0'
32' Желтая карточка
Ivan Jukic
41' Желтая карточка
Bartosz Kwiecien
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Bartosz Kwiecien получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Ivan Jukic получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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