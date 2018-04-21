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Стадион: Kolporter Arena
0:0
Перерыв
32' Желтая карточкаIvan Jukic
41' Желтая карточкаBartosz Kwiecien
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32'
41'
Состав команд
44
Akos
Kecskes
31
Янич
Златко
22
Ivan
Jukic
17
Рунье
Иван
11
Безьяк
Роман
Корона Кельце 3-4-3
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 26 Рыманяк Бартош Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 11 Гардавски Михаэль Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Нападающий
- 17 Sanel Kapidzic Нападающий
- 22 Ivan Jukic Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Главный тренер: Gino Lettieri
Ягеллония 4-4-1-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Карпешук Кшиштоф Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 9 Новиковас Арвидас Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце ЭГА
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже ЭГА
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Экстракласса
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Экстракласса
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса
- 25.09.2016 Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 14.05.2016 Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса. Группа Б
- 21.11.2015 Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 19.07.2015 Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса
- 01.03.2015 Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 30.08.2014 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса
- 27.05.2014 Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса
- 22.03.2014 Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 18.10.2013 Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.05.2013 Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса
- 17.11.2012 Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 20.02.2012 Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 13.08.2011 Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 21.05.2011 Ягеллония 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.11.2010 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 26.10.2010 Корона Кельце 0:1 Ягеллония Кубок
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Bartosz Kwiecien получил желтую карточку от судьи
32'
Ivan Jukic получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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