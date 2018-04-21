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Стадион:
Пяст
0:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
42' Желтая карточка
Пётровски Якуб
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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