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Стадион: Пяст
0:0
Перерыв
42' Желтая карточкаПётровски Якуб
|
42'
Состав команд
21
Бадиа
Жерар
12
Живец
Саша
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
20
Голота
Томаш
11
Делев
Спас
18
Букса
Адам
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Нападающий
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 77 Ricardo Nunes III
- 26 Jakub Bursztyn
- 8 Dawid Blanik
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст ЭГБ
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча ЭГБ
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 13.02.2017 Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса
- 20.08.2016 Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 01.05.2016 Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 19.02.2016 Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 13.09.2015 Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса
- 15.12.2014 Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 11.08.2014 Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса
- 06.04.2014 Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 29.10.2013 Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса
- 10.03.2013 Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса
- 31.08.2012 Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 17.03.2012 Погонь Щецин 2:1 Пяст First League
- 13.08.2011 Пяст 2:1 Погонь Щецин First League
- 09.04.2011 Погонь Щецин 1:1 Пяст First League
- 03.09.2010 Пяст 0:0 Погонь Щецин First League
- 27.10.2009 Погонь Щецин 2:0 Пяст Кубок
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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