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Стадион: Брук-Бет
17' Желтая карточкаРидер Тим
0:1
23' ПенальтиРобак Марцин
1:1
26' ГолСтефаник Самуэль
35' Желтая карточкаСтефаник Самуэль
38' Красная карточкаМикович Мартин
1:2
39' ПенальтиРобак Марцин
90' Желтая карточкаПих Роберт
90' Желтая карточкаПалашевски Мацей
90' Желтая карточкаШелига Бартош
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17'
23'
0:1
26'
1:1
35'
38'
39'
1:2
76'
90'
90'
90'
Состав команд
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
16
Пих
Роберт
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 7 Гергел Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 11 Mateusz Cholewiak Защитник
- 21 Ридер Тим Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 26 Daniel Luczak Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 20 Кокошка Адам Защитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 23 Sebastian Bergier
- 35 Mathieu Scalet
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча ЭГБ
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья ЭГБ
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Шлёнск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Экстракласса
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Экстракласса
- 02.10.2016 Шлёнск 1:2 Нецеча Экстракласса
- 07.05.2016 Шлёнск 2:1 Нецеча Экстракласса. Группа Б
- 01.12.2015 Нецеча 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 02.08.2015 Шлёнск 2:0 Нецеча Экстракласса
Второй тайм
90'
Шелига Бартош получил желтую карточку от судьи
90'
Палашевски Мацей получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пих Роберт получил желтую карточку от судьи
85'
Нецеча делает замену. Гергел Роман уходит с поля, а Bartosz Spiaczka выходит на его замену.
83'
Нецеча делает замену. Шелига Бартош уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
76'
Шлёнск делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
73'
Шлёнск делает замену. Срнич Драголюб уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
68'
Шлёнск делает замену. Daniel Luczak уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
66'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Гутковский Владислав выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
38'
УДАЛЕНИЕ! - Микович Мартин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
36'
Микович Мартин получил желтую карточку от судьи
35'
Стефаник Самуэль получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Стефаник Самуэль бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
17'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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