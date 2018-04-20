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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Нецеча
1:2
Конец матча
Шлёнск
0'
17' Желтая карточка
Ридер Тим
0:1
23' Пенальти
Робак Марцин
1:1
26' Гол
Стефаник Самуэль
35' Желтая карточка
Стефаник Самуэль
38' Красная карточка
Микович Мартин
1:2
39' Пенальти
Робак Марцин
90' Желтая карточка
Пих Роберт
90' Желтая карточка
Палашевски Мацей
90' Желтая карточка
Шелига Бартош
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Шелига Бартош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Палашевски Мацей получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Пих Роберт получил желтую карточку от судьи
85'
Нецеча делает замену. Гергел Роман уходит с поля, а Bartosz Spiaczka выходит на его замену.
83'
Нецеча делает замену. Шелига Бартош уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.

76'
Шлёнск делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
73'
Шлёнск делает замену. Срнич Драголюб уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
68'
Шлёнск делает замену. Daniel Luczak уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
66'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Гутковский Владислав выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
38'
УДАЛЕНИЕ! - Микович Мартин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
36'
Микович Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Стефаник Самуэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Стефаник Самуэль бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
Желтая карточка
17'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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