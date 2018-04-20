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  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 45'
Лех
0'
3' Желтая карточка
Гюткьяр Кристиан
15' Желтая карточка
Вуядинович Никола
24' Желтая карточка
Тосик Якуб
32' Желтая карточка
Гумни Роберт
42' Желтая карточка
Матущик Адам
45'
Первый тайм
Желтая карточка
42'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Вуядинович Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Гюткьяр Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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