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Стадион: Заглебье Любин
0:0
Первый тайм: 45'
3' Желтая карточкаГюткьяр Кристиан
15' Желтая карточкаВуядинович Никола
24' Желтая карточкаТосик Якуб
32' Желтая карточкаГумни Роберт
42' Желтая карточкаМатущик Адам
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24'
32'
42'
Состав команд
25
Матущик
Адам
24
Тосик
Якуб
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
66
Дилавер
Эмир
16
Шитум
Марио
29
Юзвяк
Камиль
Заглембе Любин 4-3-3
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 22 Rafal Pietrzak Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 99 Bartosz Slisz Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Нападающий
- 18 Стажиньски Филип Нападающий
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 3 Балич Саша Полузащитник
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 13 Dawid Pakulski
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Лех 4-2-1-3
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 16 Шитум Марио Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 29 Юзвяк Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 34 Tymoteusz Klups
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин ЭГА
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
Лех (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце ЭГА
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 25.11.2016 Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса
- 24.07.2016 Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.05.2016 Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса. Группа А
- 13.12.2015 Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 19.11.2015 Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок
- 28.10.2015 Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок
- 14.08.2015 Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса
- 30.11.2013 Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 04.08.2013 Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса
- 21.04.2013 Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 20.01.2012 Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи. Сборные
- 12.12.2011 Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.08.2011 Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса
- 29.04.2011 Заглембе Любин 1:0 Лех Экстракласса
- 16.10.2010 Лех 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 15.05.2010 Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 27.11.2009 Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса
- 29.02.2008 Лех 0:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Первый тайм
42'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
32'
Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
24'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
15'
Вуядинович Никола получил желтую карточку от судьи
3'
Гюткьяр Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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