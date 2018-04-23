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Стадион: Stadion Energa Gdansk
0:0
Первый тайм: 39'
17' Желтая карточкаНалепа Михал
|
17'
Состав команд
30
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
39
Хелик
Михал
33
Kamil
Pestka
10
Зенёв
Сергей
Лехия Гданьск 4-3-3
- Основной состав
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Нападающий
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 21 Пешко Славомир Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 22 Младенович Филип Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- 29 Mateusz Zukowski
- 71 Maciej Wozniak
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск ЭГБ
- 07.04.2018 Лехия Гданьск 4:2 Арка Гдыня Э
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
Краковия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст ЭГБ
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Краковия: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса
- 09.09.2016 Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.05.2016 Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 23.11.2015 Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 17.07.2015 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса
- 04.04.2015 Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 04.10.2014 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 04.12.2013 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 10.08.2013 Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса
- 18.02.2012 Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.08.2011 Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса
- 09.04.2011 Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 17.09.2010 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 12.12.2009 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 07.08.2009 Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.03.2009 Краковия 3:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
Первый тайм
17'
Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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