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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 39'
Краковия
0'
17' Желтая карточка
Налепа Михал
39'
Первый тайм
Желтая карточка
17'
Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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