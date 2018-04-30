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Стадион: Городской стадион Вроцлава
2:1
Первый тайм: 45+'
1:0
26' ПенальтиРобак Марцин
2:0
30' ГолКосецки Якуб
2:1
37' ГолПешко Славомир
39' Желтая карточкаPatryk Lipski
44' Желтая карточкаСтолярски Павел
|
26'
1:0
30'
2:0
37'
2:1
39'
44'
Состав команд
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
16
Пих
Роберт
25
Налепа
Михал
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 11 Mateusz Cholewiak Защитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 21 Ридер Тим Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 26 Daniel Luczak
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 22 Младенович Филип Защитник
- 16 Борысюк Ариэль Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 41 Столярски Павел Защитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- 77 Rafal Kobryn
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск ЭГБ
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья ЭГБ
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия ЭГБ
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск ЭГБ
- 07.04.2018 Лехия Гданьск 4:2 Арка Гдыня Э
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 09.12.2016 Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса
- 06.08.2016 Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.12.2015 Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 09.08.2015 Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.05.2015 Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 18.04.2015 Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.10.2014 Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса
- 12.04.2014 Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.11.2013 Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса
- 21.04.2013 Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 21.10.2012 Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса
- 22.04.2012 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 28.10.2011 Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.03.2011 Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 28.08.2010 Лехия Гданьск 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 13.03.2010 Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 29.08.2009 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 28.02.2009 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Orange Ekstraklasa
Первый тайм
44'
Столярски Павел получил желтую карточку от судьи
39'
Patryk Lipski получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Пешко Славомир бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Косецки Якуб бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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