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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Шлёнск
2:1
Первый тайм: 45+'
Лехия Гданьск
0'
1:0
26' Пенальти
Робак Марцин
2:0
30' Гол
Косецки Якуб
2:1
37' Гол
Пешко Славомир
39' Желтая карточка
Patryk Lipski
44' Желтая карточка
Столярски Павел
45'+1
Первый тайм
Желтая карточка
44'
Столярски Павел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Patryk Lipski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Пешко Славомир бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Косецки Якуб бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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