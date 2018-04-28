  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Висла
1:1
Первый тайм: 43'
Заглембе Любин
0'
1:0
30' Пенальти
Nico Varela
1:1
37' Гол
Тушыньски Патрык
43'
Первый тайм
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Тушыньски Патрык бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - [player1] из команды Висла забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация