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Стадион: Казимеж Гурски
1:1
Первый тайм: 43'
1:0
30' ПенальтиNico Varela
1:1
37' ГолТушыньски Патрык
|
30'
1:0
37'
1:1
Состав команд
30
Дене
Томас
14
Джигала
Адам
23
Штилич
Семир
29
Канте
Хосе
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 9 Arkadiuzs Reca Защитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 29 Канте Хосе Нападающий
- Запасные игроки
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 21 Maksymilian Rogalski Полузащитник
- 77 Михаляк Конрад Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 16 Завада Оскар Нападающий
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Заглембе Любин 4-3-1-2
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 13 Матущик Адам Полузащитник
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла ЭГА
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков ЭГА
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех ЭГА
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин ЭГА
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
Последние игры между собой
Висла: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Экстракласса
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин Экстракласса. Группа Б
- 25.02.2017 Висла 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.09.2016 Заглембе Любин 1:2 Висла Экстракласса
- 07.03.2015 Висла 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион
- 17.08.2014 Заглембе Любин 1:3 Висла Первая лига
- 11.08.2012 Висла 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши
- 02.05.2009 Заглембе Любин 1:0 Висла Второй дивизион
- 20.09.2008 Висла 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
Первый тайм
37'
Г О О О О Л - Тушыньски Патрык бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - [player1] из команды Висла забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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