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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Краковия
2:2
Второй тайм: 84'
Нецеча
0'
0:1
6' Пенальти
Стефаник Самуэль
1:1
16' Гол
Брок-Мадсен Николай
29' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
1:2
30' Гол
Гжелак Рафал
32' Желтая карточка
Димун Милан
60' Желтая карточка
Mateusz Kupczak
73' Желтая карточка
Шелига Бартош
2:2
82' Пенальти
Пентек Кшиштоф
84'
Второй тайм
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает с точки!
Желтая карточка
73'
Шелига Бартош получил желтую карточку от судьи
70'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Пурече Флориан выходит на его замену.
67'
Нецеча делает замену. Павловски Шимон уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
60'
Краковия делает замену. Чулина Антонини уходит с поля, а Пентек Кшиштоф выходит на его замену.
60'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Ракель Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Mateusz Kupczak получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Димун Милан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Гжелак Рафал бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Брок-Мадсен Николай бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Стефаник Самуэль из команды Нецеча забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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