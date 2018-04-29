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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:1
6' ПенальтиСтефаник Самуэль
1:1
16' ГолБрок-Мадсен Николай
29' Желтая карточкаДитятьев Алексей
1:2
30' ГолГжелак Рафал
32' Желтая карточкаДимун Милан
60' Желтая карточкаMateusz Kupczak
73' Желтая карточкаШелига Бартош
2:2
82' ПенальтиПентек Кшиштоф
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6'
0:1
16'
1:1
29'
30'
1:2
32'
60'
73'
82'
2:2
Состав команд
30
Adam
Wilk
39
Хелик
Михал
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Стемпнёвски Кристиан Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- 33 Kamil Pestka
- 97 Daniel Pik
- Главный тренер: Michal Probierz
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 96 Przemyslaw Szarek Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия ЭГБ
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст ЭГБ
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск ЭГБ
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча ЭГБ
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Нецеча: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Экстракласса
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Экстракласса
- 25.11.2016 Краковия 1:3 Нецеча Экстракласса
- 24.07.2016 Нецеча 3:2 Краковия Экстракласса
- 20.02.2016 Нецеча 1:1 Краковия Экстракласса
- 12.09.2015 Краковия 2:3 Нецеча Экстракласса
- 12.05.2013 Краковия 2:1 Нецеча Первая лига
- 24.10.2012 Нецеча 2:0 Краковия Первая лига
Второй тайм
82'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает с точки!
73'
Шелига Бартош получил желтую карточку от судьи
70'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Пурече Флориан выходит на его замену.
67'
Нецеча делает замену. Павловски Шимон уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
60'
Краковия делает замену. Чулина Антонини уходит с поля, а Пентек Кшиштоф выходит на его замену.
60'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Ракель Денис выходит на его замену.
60'
Mateusz Kupczak получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Димун Милан получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Гжелак Рафал бьет в цель!
29'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Брок-Мадсен Николай бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Стефаник Самуэль из команды Нецеча забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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