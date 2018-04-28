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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Stadion Florian Kryger
2:0
Конец матча
1:0
42' ГолRicardo Nunes III
2:0
51' ГолБукса Адам
59' Желтая карточкаКрачунов Пламен
73' Желтая карточкаЗволински Лукаш
77' Желтая карточкаДвали Лаша
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42'
1:0
51'
2:0
59'
73'
77'
Состав команд
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
18
Букса
Адам
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 24 David Niepsuj Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 26 Jakub Bursztyn
- 40 Sebastian Walukiewicz
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 7 Grzegorz Baran Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Защитник
- 77 Jakub Bartosz Защитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 66 Шовшич Дамир Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- 78 Kacper Smolen
- 20 Adrian Danek
- 16 Lukasz Radlinski
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин ЭГБ
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча ЭГБ
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
Сандецья (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 22.04.2018 Сандецья 3:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья ЭГБ
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сандецья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Экстракласса
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 20.08.2011 Погонь Щецин 1:0 Сандецья First League
- 26.03.2011 Погонь Щецин 1:1 Сандецья First League
- 20.03.2010 Сандецья 3:1 Погонь Щецин First League
- 29.08.2009 Погонь Щецин 4:0 Сандецья First League
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Погонь Щецин делает замену. Рыпэ Корнел уходит с поля, а Hubert Matynia выходит на его замену.
80'
Сандецья делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Adrian Danek выходит на его замену.
80'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а David Niepsuj выходит на его замену.
77'
Двали Лаша получил желтую карточку от судьи
73'
Зволински Лукаш получил желтую карточку от судьи
72'
Сандецья делает замену. Крачунов Пламен уходит с поля, а Страус Йонатан выходит на его замену.
70'
Погонь Щецин делает замену. Букса Адам уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
59'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
57'
Сандецья делает замену. Шовшич Дамир уходит с поля, а Колев Александар выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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