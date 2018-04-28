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  5. Экстракласса. Группа Б
Стадион:
Погонь Щецин
2:0
Конец матча
Сандецья
0'
1:0
42' Гол
Ricardo Nunes III
2:0
51' Гол
Букса Адам
59' Желтая карточка
Крачунов Пламен
73' Желтая карточка
Зволински Лукаш
77' Желтая карточка
Двали Лаша
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Погонь Щецин делает замену. Рыпэ Корнел уходит с поля, а Hubert Matynia выходит на его замену.
80'
Сандецья делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Adrian Danek выходит на его замену.
80'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а David Niepsuj выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Двали Лаша получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Зволински Лукаш получил желтую карточку от судьи

72'
Сандецья делает замену. Крачунов Пламен уходит с поля, а Страус Йонатан выходит на его замену.
70'
Погонь Щецин делает замену. Букса Адам уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
57'
Сандецья делает замену. Шовшич Дамир уходит с поля, а Колев Александар выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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