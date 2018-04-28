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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ИНЕА
0:4
Второй тайм: 74'
0:1
18' ГолMarcin Urynowicz
0:2
35' ГолВетеска Матеуш
57' Желтая карточкаРадослав Маевски
59' Желтая карточкаБохневич Павел
0:3
68' ГолМатушек Шимон
0:4
73' ГолКадзиор Дамиан
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18'
0:1
35'
0:2
57'
59'
68'
0:3
73'
0:4
Состав команд
16
Шитум
Марио
66
Дилавер
Эмир
29
Юзвяк
Камиль
15
Dani
Suarez
97
Daniel
Smuga
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 16 Шитум Марио Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 34 Tymoteusz Klups Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 21 Jacub Serafin Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 32 Adrian Gryszkiewicz Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 20 Marcin Urynowicz Нападающий
- 97 Daniel Smuga Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 14 Michal Koj Защитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Защитник
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 16 Dariusz Pawlowski
- 18 Wojciech Hajda
- 11 Daniel Liszka
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех ЭГА
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце ЭГА
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла ЭГА
- 18.04.2018 Легия 2:1 Гурник Забже К
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже ЭГА
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Экстракласса
- 02.03.2016 Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса
- 26.09.2015 Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 03.06.2015 Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса. Группа А
- 30.11.2014 Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса
- 27.07.2014 Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса
- 10.05.2014 Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 12.04.2014 Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса
- 03.11.2013 Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса
- 10.03.2013 Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса
- 02.09.2012 Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 26.08.2011 Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса
- 07.05.2011 Лех 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 24.10.2010 Гурник Забже 2:0 Лех Экстракласса
- 23.07.2010 Лех 0:0 Гурник Забже Товарищеские матчи. Сборные
- 15.03.2009 Гурник Забже 1:1 Лех Orange Ekstraklasa
- 27.06.2008 Лех 4:0 Гурник Забже Товарищеские матчи. Сборные
- 24.02.2008 Гурник Забже 0:1 Лех Orange Ekstraklasa
Второй тайм
68'
Г О О О О Л - Матушек Шимон бьет в цель!
59'
Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи
57'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
46'
Лех делает замену. Tymoteusz Klups уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Ветеска Матеуш бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Marcin Urynowicz бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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