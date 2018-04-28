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  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Лех
0:4
Второй тайм: 74'
Гурник Забже
0'
0:1
18' Гол
Marcin Urynowicz
0:2
35' Гол
Ветеска Матеуш
57' Желтая карточка
Радослав Маевски
59' Желтая карточка
Бохневич Павел
0:3
68' Гол
Матушек Шимон
0:4
73' Гол
Кадзиор Дамиан
74'
Второй тайм
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Матушек Шимон бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
46'
Лех делает замену. Tymoteusz Klups уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Ветеска Матеуш бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Marcin Urynowicz бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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