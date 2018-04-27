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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
3:1
Конец матча
24' Желтая карточкаПетрак Оливер
31' Желтая карточкаРыманяк Бартош
1:0
47' ГолШиманьски Себастьян
53' Желтая карточкаАстис Иньяки
2:0
56' ГолJaroslaw Niezgoda
77' Красная карточкаКалласте Кен
3:0
79' ПенальтиРадович Мирослав
3:1
89' ГолЦвиянович Горан
|
24'
31'
47'
1:0
53'
56'
2:0
77'
79'
3:0
89'
3:1
Состав команд
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
44
Реми
Вильям
19
Калласте
Кен
89
Сориано
Элиа
31
Янич
Златко
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 44 Реми Вильям Полузащитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- Главный тренер: Dean Klafuric
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 11 Гардавски Михаэль Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Нападающий
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия ЭГА
- 18.04.2018 Легия 2:1 Гурник Забже К
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин ЭГА
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Арка Гдыня 1:0 Легия Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония ЭГА
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце ЭГА
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Экстракласса
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия Экстракласса. Группа А
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 28.10.2016 Корона Кельце 2:4 Легия Экстракласса
- 20.12.2015 Корона Кельце 1:3 Легия Экстракласса
- 23.08.2015 Легия 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 22.02.2015 Корона Кельце 0:0 Легия Экстракласса
- 24.08.2014 Легия 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.02.2014 Легия 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.09.2013 Корона Кельце 3:5 Легия Экстракласса
- 23.02.2013 Корона Кельце 3:2 Легия Экстракласса
- 19.08.2012 Легия 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 06.05.2012 Легия 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.11.2011 Корона Кельце 1:0 Легия Экстракласса
- 06.05.2011 Легия 3:1 Корона Кельце Экстракласса
- 22.10.2010 Корона Кельце 1:4 Легия Экстракласса
- 26.04.2010 Корона Кельце 0:1 Легия Экстракласса
- 24.10.2009 Легия 5:2 Корона Кельце Экстракласса
- 30.03.2008 Легия 2:0 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан бьет в цель!
80'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Радович Мирослав из команды Легия забивает с точки!
77'
УДАЛЕНИЕ! - Калласте Кен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
64'
Корона Кельце делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
61'
Легия делает замену. Паскуато Кристиан уходит с поля, а Кафу Карлуш выходит на его замену.
60'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
59'
Корона Кельце делает замену. Сориано Элиа уходит с поля, а Келб Яцек выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
53'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
31'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
24'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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