  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Легия
3:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
24' Желтая карточка
Петрак Оливер
31' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
1:0
47' Гол
Шиманьски Себастьян
53' Желтая карточка
Астис Иньяки
2:0
56' Гол
Jaroslaw Niezgoda
77' Красная карточка
Калласте Кен
3:0
79' Пенальти
Радович Мирослав
3:1
89' Гол
Цвиянович Горан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан бьет в цель!
80'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Радович Мирослав из команды Легия забивает с точки!
Желтая карточка
77'
УДАЛЕНИЕ! - Калласте Кен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.

64'
Корона Кельце делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
61'
Легия делает замену. Паскуато Кристиан уходит с поля, а Кафу Карлуш выходит на его замену.
60'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
59'
Корона Кельце делает замену. Сориано Элиа уходит с поля, а Келб Яцек выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация