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Стадион: Городской стадион Белостока
0:1
Второй тайм: 90+'
52' Желтая карточкаZoran Arsenic
59' Желтая карточкаВасилевски Марцин
60' Желтая карточкаМитрович Никола
76' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:1
82' ГолZoran Arsenic
90' Желтая карточкаРунье Иван
90' Желтая карточкаХулиан Диас
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52'
60'
76'
82'
0:1
90'
90'
Состав команд
17
Рунье
Иван
11
Безьяк
Роман
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
10
Carlitos
XII
11
Имас
Хесус
Ягеллония 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Висла Краков 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Нападающий
- 10 Carlitos XII Нападающий
- 11 Имас Хесус Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 88 Малецки Патрик Нападающий
- 24 Коларж Марко Нападающий
- 8 Tibor Halilovic Нападающий
- 14 Ондрашек Зденек Нападающий
- 74 Kacper Chorazka
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония ЭГА
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже ЭГА
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия ЭГА
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков ЭГА
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 25.02.2017 Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса
- 11.09.2016 Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 06.05.2016 Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса. Группа Б
- 18.03.2016 Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса
- 23.10.2015 Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса
- 23.05.2015 Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 06.04.2015 Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 03.10.2014 Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 02.12.2013 Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса
- 09.08.2013 Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 20.04.2013 Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 12.03.2013 Ягеллония 2:4 Висла Краков Кубок Польши
- 28.02.2013 Висла Краков 2:0 Ягеллония Кубок Польши
- 15.10.2011 Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса
- 03.04.2011 Висла Краков 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 10.09.2010 Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 12.03.2010 Ягеллония 0:0 Висла Краков Экстракласса
Второй тайм
90'
Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи
90'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
84'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Zoran Arsenic бьет в цель!
76'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
76'
Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
75'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Лазаревич Деян выходит на его замену.
67'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
60'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
59'
Василевски Марцин получил желтую карточку от судьи
52'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
46'
Ягеллония делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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