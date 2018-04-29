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  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Ягеллония
0:1
Второй тайм: 90+'
Висла Краков
0'
52' Желтая карточка
Zoran Arsenic
59' Желтая карточка
Василевски Марцин
60' Желтая карточка
Митрович Никола
76' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:1
82' Гол
Zoran Arsenic
90' Желтая карточка
Рунье Иван
90' Желтая карточка
Хулиан Диас
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
84'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Zoran Arsenic бьет в цель!
76'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
75'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Лазаревич Деян выходит на его замену.
67'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Василевски Марцин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
46'
Ягеллония делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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