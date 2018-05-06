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Стадион: Kolporter Arena
0:3
Конец матча
0:1
5' ГолCarlitos XII
15' Желтая карточкаIvan Jukic
29' Желтая карточкаБогуски Рафал
35' Желтая карточкаАломерович Златан
0:2
43' ГолИмас Хесус
51' Желтая карточкаAdnan Kovacevic
0:3
70' ГолCarlitos XII
81' Желтая карточкаХулиан Диас
90' Желтая карточкаГардавски Михаэль
90' Желтая карточкаTibor Halilovic
|
5'
0:1
15'
29'
43'
0:2
51'
70'
0:3
81'
90'
Состав команд
44
Akos
Kecskes
22
Ivan
Jukic
31
Янич
Златко
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 89 Сориано Элиа Полузащитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- Главный тренер: Gino Lettieri
Висла Краков 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 21 Брлек Петар Полузащитник
- 23 Брожек Павел Полузащитник
- 88 Малецки Патрик Нападающий
- 14 Ондрашек Зденек Нападающий
- 24 Коларж Марко Нападающий
- 74 Kacper Chorazka
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
Висла Краков (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков Кубок
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 22.08.2016 Корона Кельце 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 30.04.2016 Корона Кельце 3:2 Висла Краков Экстракласса. Группа Б
- 08.03.2016 Корона Кельце 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 25.09.2015 Висла Краков 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.04.2015 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 31.10.2014 Корона Кельце 3:2 Висла Краков Экстракласса
- 22.11.2013 Висла Краков 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.07.2013 Корона Кельце 2:3 Висла Краков Экстракласса
- 11.05.2013 Висла Краков 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 11.11.2012 Корона Кельце 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 26.02.2012 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 20.08.2011 Корона Кельце 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 10.04.2011 Корона Кельце 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 17.09.2010 Висла Краков 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 30.04.2010 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|34
|19
|4
|11
|47 - 33
|61
|2.
|Лех
|34
|16
|11
|7
|52 - 28
|59
|3.
|Ягеллония
|34
|17
|7
|10
|49 - 39
|58
|4.
|Висла
|34
|16
|6
|12
|46 - 39
|54
|5.
|Гурник Забже
|33
|14
|11
|8
|61 - 51
|53
|6.
|Висла Краков
|34
|14
|9
|11
|47 - 39
|51
|7.
|Заглембе Любин
|34
|12
|13
|9
|42 - 37
|49
|8.
|Корона Кельце
|34
|12
|12
|10
|46 - 46
|48
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|34
|12
|11
|11
|49 - 46
|47
|2.
|Погонь Щецин
|34
|11
|8
|15
|41 - 50
|41
|3.
|Шлёнск
|34
|10
|11
|13
|44 - 53
|41
|4.
|Арка Гдыня
|34
|10
|10
|14
|43 - 45
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|34
|8
|11
|15
|42 - 56
|35
|6.
|Пяст
|33
|7
|13
|13
|36 - 40
|34
|7.
|Нецеча
|34
|8
|8
|18
|36 - 60
|32
|8.
|Сандецья
|34
|6
|13
|15
|32 - 51
|31
Второй тайм
90'
Tibor Halilovic получил желтую карточку от судьи
90'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла Краков делает замену. Carlos Lopez уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
88'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Малецки Патрик выходит на его замену.
81'
Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи
74'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Коштал Мартин выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
69'
Корона Кельце делает замену. Цвиянович Горан уходит с поля, а Келб Яцек выходит на его замену.
64'
Корона Кельце делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
51'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
46'
Корона Кельце делает замену. Ivan Jukic уходит с поля, а Сориано Элиа выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
35'
Аломерович Златан получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
29'
Богуски Рафал получил желтую карточку от судьи
15'
Ivan Jukic получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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