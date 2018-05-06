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Стадион:
Корона Кельце
0:3
Конец матча
Висла Краков
0'
0:1
5' Гол
Carlitos XII
15' Желтая карточка
Ivan Jukic
29' Желтая карточка
Богуски Рафал
35' Желтая карточка
Аломерович Златан
0:2
43' Гол
Имас Хесус
51' Желтая карточка
Adnan Kovacevic
0:3
70' Гол
Carlitos XII
81' Желтая карточка
Хулиан Диас
90' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
90' Желтая карточка
Tibor Halilovic
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Tibor Halilovic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла Краков делает замену. Carlos Lopez уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
88'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Малецки Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи

74'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Коштал Мартин выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
69'
Корона Кельце делает замену. Цвиянович Горан уходит с поля, а Келб Яцек выходит на его замену.
64'
Корона Кельце делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
46'
Корона Кельце делает замену. Ivan Jukic уходит с поля, а Сориано Элиа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Аломерович Златан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Богуски Рафал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Ivan Jukic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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