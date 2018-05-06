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Стадион: Городской стадион Белостока
18' Желтая карточкаГлоушек Адам
52' Желтая карточкаАстис Иньяки
84' Желтая карточкаБезьяк Роман
86' Желтая карточкаФилиппс Крис
|
18'
52'
84'
86'
Состав команд
17
Рунье
Иван
23
Piotr
Wlazlo
11
Безьяк
Роман
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
44
Реми
Вильям
Ягеллония 4-3-2-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 44 Реми Вильям Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- Главный тренер: Dean Klafuric
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
Легия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.05.2018 Арка Гдыня 1:2 Легия К
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 18.04.2018 Легия 2:1 Гурник Забже К
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Арка Гдыня 1:0 Легия Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 18.11.2016 Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса
- 16.07.2016 Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 14.02.2016 Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.08.2015 Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса
- 20.05.2015 Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round
- 15.02.2015 Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса
- 15.08.2014 Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
- 25.09.2013 Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса
- 11.05.2013 Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
- 10.11.2012 Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 29.04.2012 Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 07.11.2011 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 13.05.2011 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 06.11.2010 Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 19.04.2010 Легия 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 03.10.2009 Ягеллония 2:0 Легия Экстракласса
- 13.03.2009 Ягеллония 2:1 Легия Orange Ekstraklasa
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|34
|19
|4
|11
|47 - 33
|61
|2.
|Лех
|34
|16
|11
|7
|52 - 28
|59
|3.
|Ягеллония
|34
|17
|7
|10
|49 - 39
|58
|4.
|Висла
|34
|16
|6
|12
|46 - 39
|54
|5.
|Гурник Забже
|33
|14
|11
|8
|61 - 51
|53
|6.
|Висла Краков
|34
|14
|9
|11
|47 - 39
|51
|7.
|Заглембе Любин
|34
|12
|13
|9
|42 - 37
|49
|8.
|Корона Кельце
|34
|12
|12
|10
|46 - 46
|48
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|34
|12
|11
|11
|49 - 46
|47
|2.
|Погонь Щецин
|34
|11
|8
|15
|41 - 50
|41
|3.
|Шлёнск
|34
|10
|11
|13
|44 - 53
|41
|4.
|Арка Гдыня
|34
|10
|10
|14
|43 - 45
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|34
|8
|11
|15
|42 - 56
|35
|6.
|Пяст
|33
|7
|13
|13
|36 - 40
|34
|7.
|Нецеча
|34
|8
|8
|18
|36 - 60
|32
|8.
|Сандецья
|34
|6
|13
|15
|32 - 51
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Франковски Пшемыслав уходит с поля, а Лазаревич Деян выходит на его замену.
86'
Филиппс Крис получил желтую карточку от судьи
84'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
80'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Bartosz Kwiecien выходит на его замену.
80'
Легия делает замену. Кухарчик Михал уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
72'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
67'
Ягеллония делает замену. Свидерски Кароль уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
52'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
46'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Филиппс Крис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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