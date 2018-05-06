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Стадион:
Ягеллония
0:0
Конец матча
Легия
0'
18' Желтая карточка
Глоушек Адам
52' Желтая карточка
Астис Иньяки
84' Желтая карточка
Безьяк Роман
86' Желтая карточка
Филиппс Крис
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Франковски Пшемыслав уходит с поля, а Лазаревич Деян выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Филиппс Крис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
80'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Bartosz Kwiecien выходит на его замену.
80'
Легия делает замену. Кухарчик Михал уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.

72'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
67'
Ягеллония делает замену. Свидерски Кароль уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
46'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Филиппс Крис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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