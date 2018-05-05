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Стадион: Казимеж Гурски
15' Желтая карточкаРадослав Маевски
21' Желтая карточкаФурман Доминик
45' Желтая карточкаШтилич Семир
76' Желтая карточкаДжигала Адам
83' Желтая карточкаМакушевски Мацей
|
15'
21'
45'
76'
83'
Состав команд
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
14
Джигала
Адам
23
Штилич
Семир
66
Дилавер
Эмир
26
Яницки
Рафал
16
Шитум
Марио
29
Юзвяк
Камиль
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 9 Arkadiuzs Reca Защитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 77 Михаляк Конрад Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Запасные игроки
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 29 Канте Хосе Нападающий
- 16 Завада Оскар Нападающий
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Лех 4-3-3
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 16 Шитум Марио Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 29 Юзвяк Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.04.2018 Висла 1:2 Заглембе Любин Э
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла Э
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 28.04.2018 Лех 2:4 Гурник Забже Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|33
|19
|3
|11
|47 - 33
|60
|2.
|Лех
|34
|16
|11
|7
|52 - 28
|59
|3.
|Ягеллония
|33
|17
|6
|10
|49 - 39
|57
|4.
|Висла
|34
|16
|6
|12
|46 - 39
|54
|5.
|Гурник Забже
|32
|13
|11
|8
|59 - 51
|50
|6.
|Заглембе Любин
|33
|12
|13
|8
|42 - 35
|49
|7.
|Висла Краков
|33
|13
|9
|11
|44 - 39
|48
|8.
|Корона Кельце
|33
|12
|12
|9
|46 - 43
|48
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|34
|12
|11
|11
|49 - 46
|47
|2.
|Погонь Щецин
|34
|11
|8
|15
|41 - 50
|41
|3.
|Шлёнск
|34
|10
|11
|13
|44 - 53
|41
|4.
|Арка Гдыня
|34
|10
|10
|14
|43 - 45
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|34
|8
|11
|15
|42 - 56
|35
|6.
|Пяст
|33
|7
|13
|13
|36 - 40
|34
|7.
|Нецеча
|34
|8
|8
|18
|36 - 60
|32
|8.
|Сандецья
|34
|6
|13
|15
|32 - 51
|31
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла делает замену. Фурман Доминик уходит с поля, а Damian Rasak выходит на его замену.
83'
Макушевски Мацей получил желтую карточку от судьи
80'
Висла делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Jakub Lukowski выходит на его замену.
80'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
80'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Бурич Ясмин выходит на его замену.
77'
Лех делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
76'
Джигала Адам получил желтую карточку от судьи
70'
Лех делает замену. Шитум Марио уходит с поля, а Макушевски Мацей выходит на его замену.
67'
Висла делает замену. Билиньски Камил уходит с поля, а Канте Хосе выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Штилич Семир получил желтую карточку от судьи
21'
Фурман Доминик получил желтую карточку от судьи
15'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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