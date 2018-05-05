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Стадион:
Висла
0:0
Конец матча
Лех
0'
15' Желтая карточка
Радослав Маевски
21' Желтая карточка
Фурман Доминик
45' Желтая карточка
Штилич Семир
76' Желтая карточка
Джигала Адам
83' Желтая карточка
Макушевски Мацей
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла делает замену. Фурман Доминик уходит с поля, а Damian Rasak выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Макушевски Мацей получил желтую карточку от судьи
80'
Висла делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Jakub Lukowski выходит на его замену.
80'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
80'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Бурич Ясмин выходит на его замену.

77'
Лех делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Джигала Адам получил желтую карточку от судьи
70'
Лех делает замену. Шитум Марио уходит с поля, а Макушевски Мацей выходит на его замену.
67'
Висла делает замену. Билиньски Камил уходит с поля, а Канте Хосе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Штилич Семир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Фурман Доминик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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