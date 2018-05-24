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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
26' ГолZe Rafael
44' Желтая карточкаHugo Bargas
50' Желтая карточкаLeonardo Vaca III
2:0
50' ГолElton I
54' Желтая карточкаLeo XV
59' Желтая карточкаLeonardo Vaca II
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26'
1:0
44'
46'
50'
2:0
54'
59'
Состав команд
Баия
- Основной состав
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 22 Педро Жоао II Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 14 Leo XV
- 29 Vinicius X
- 26 Gregore
- 9 Junior Brumado
- 17 Elton I
- Запасные игроки
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 20 Regis I
- 15 Edson III
Блуминг
- Основной состав
- 13 Marco Vaca Вратарь
- 3 Сагредо Хесус Защитник
- 4 Коимбра Кристиан Защитник
- 8 Варгас Луис Полузащитник
- 27 Hugo Bargas
- 11 Leonardo Vaca III
- 6 Cristian Arano
- 10 Leonardo Vaca II
- 22 Franco Coria
- 25 Pablo Timoteo De Miranda
- 18 Christian Latorre
- Запасные игроки
- 21 Роберто Фернандес Вратарь
- 1 Кордано Рубен Вратарь
- 26 Julio Herrera
- 19 Erwin Junior Sanchez
- 15 Juan Rioja
- 7 Cesar Emanuel Pereyra
- 9 Gustavo Britos II
- Главный тренер: Gustavo Diaz
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 13.05.2018 Баия 2:2 Сан-Паулу СA
- 10.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама К
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 04.05.2018 Баия 0:0 Ботафого-3 КСВ
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
- 04.03.2018 Жуазейренсе 1:2 Баия Б
- 25.02.2018 Баия 2:1 Атлантико ЕК Б
Блуминг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.05.2018 Блуминг 1:3 Вильстерман П
- 06.05.2018 Вильстерман 3:0 Блуминг П
- 22.04.2018 Насьональ Потоси 4:3 Блуминг П
- 16.04.2018 Блуминг 0:1 Сан-Хосе Оруро П
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 07.04.2018 Аурора Кочабамба 0:2 Блуминг П
- 02.04.2018 Ориенте Петролеро 1:2 Блуминг П
- 26.03.2018 Блуминг 2:1 Стронгест П
- 19.03.2018 Блуминг 1:0 Спорт Бойз Варнес П
- 13.03.2018 Рояль Пари 0:1 Блуминг П
- 09.03.2018 Стронгест 4:0 Блуминг П
- 06.03.2018 Блуминг 1:2 Насьональ Потоси П
- 02.03.2018 Блуминг 1:1 Ориенте Петролеро П
- 25.02.2018 Сан-Хосе Оруро 4:0 Блуминг П
- 19.02.2018 Блуминг 1:0 Аурора Кочабамба П
- 04.02.2018 Спорт Бойз Варнес 0:2 Блуминг П
- 29.01.2018 Блуминг 2:2 Рояль Пари П
- 17.12.2017 Петролеро Якуиба 1:1 Блуминг П
- 10.12.2017 Вильстерман 0:0 Блуминг П
- 08.12.2017 Спорт Бойз Варнес 1:1 Блуминг П
Последние игры между собой
Баия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Блуминг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия Копа Судамерикана
Будет доступно позже.
Второй тайм
59'
Хоселито Веласко получил желтую карточку от судьи
54'
Leo получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Elton бьет в цель!
50'
Leonardo Vaca получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Баия делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Regis выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Уго Баргас получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Ze Rafael бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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