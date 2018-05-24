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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/32 финала
Баия
2:0
Второй тайм: 64'
Блуминг
0'
1:0
26' Гол
Ze Rafael
44' Желтая карточка
Hugo Bargas
50' Желтая карточка
Leonardo Vaca III
2:0
50' Гол
Elton I
54' Желтая карточка
Leo XV
59' Желтая карточка
Leonardo Vaca II
64'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Хоселито Веласко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Leo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Elton бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Leonardo Vaca получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Баия делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Regis выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Уго Баргас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Ze Rafael бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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