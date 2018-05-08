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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Брук-Бет
1:0
7' ГолBartosz Spiaczka
31' Желтая карточкаDawid Szufryn
44' Желтая карточкаПутивцев Артём
49' Желтая карточкаMateusz Kupczak
52' Желтая карточкаBartlomiej Kasprzak
60' Желтая карточкаMichal Piter-Bucko
1:1
78' ГолMaciej Malkowski
|
7'
1:0
31'
44'
49'
78'
1:1
Состав команд
Нецеча 4-3-2-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 14 Матей Габриэль Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 17 Шелига Бартош Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 96 Przemyslaw Szarek Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 80 Янку Габриэль Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 22 Nika Kvantaliani
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Сандецья 3-2-3-2
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 4 Alexandru Constanntin Benga Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Защитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Защитник
- 77 Jakub Bartosz Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 7 Grzegorz Baran Защитник
- 66 Шовшич Дамир Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 37 Бартломиедж Дудзич Полузащитник
- 16 Lukasz Radlinski
- 20 Adrian Danek
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
Сандецья (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 22.04.2018 Сандецья 3:1 Арка Гдыня Э
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сандецья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Экстракласса
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Экстракласса
- 22.03.2015 Нецеча 3:0 Сандецья Первый дивизион
- 27.08.2014 Сандецья 1:3 Нецеча Первая лига
- 11.05.2014 Сандецья 2:1 Нецеча Первая лига
- 13.10.2013 Нецеча 1:3 Сандецья Первая лига
- 10.04.2013 Сандецья 0:0 Нецеча Первая лига
- 15.08.2012 Нецеча 0:1 Сандецья Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|34
|19
|4
|11
|47 - 33
|61
|2.
|Лех
|34
|16
|11
|7
|52 - 28
|59
|3.
|Ягеллония
|34
|17
|7
|10
|49 - 39
|58
|4.
|Висла
|34
|16
|6
|12
|46 - 39
|54
|5.
|Гурник Забже
|33
|14
|11
|8
|61 - 51
|53
|6.
|Висла Краков
|34
|14
|9
|11
|47 - 39
|51
|7.
|Заглембе Любин
|34
|12
|13
|9
|42 - 37
|49
|8.
|Корона Кельце
|34
|12
|12
|10
|46 - 46
|48
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|34
|12
|11
|11
|49 - 46
|47
|2.
|Погонь Щецин
|34
|11
|8
|15
|41 - 50
|41
|3.
|Шлёнск
|34
|10
|11
|13
|44 - 53
|41
|4.
|Арка Гдыня
|34
|10
|10
|14
|43 - 45
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|1:0
|35
|9
|11
|15
|43 - 56
|38
|6.
|Нецеча
|1:0
|35
|9
|8
|18
|37 - 60
|35
|7.
|Пяст
|0:1
|34
|7
|13
|14
|36 - 41
|34
|8.
|Сандецья
|0:1
|35
|6
|13
|16
|32 - 52
|31
Второй тайм
78'
Г О О О О Л - Мацей Малковски бьет в цель!
74'
Сандецья делает замену. Войцех Трохим уходит с поля, а Шовшич Дамир выходит на его замену.
62'
Нецеча делает замену. Павловски Шимон уходит с поля, а Пурече Флориан выходит на его замену.
60'
Михал Питер-Бучко получил желтую карточку от судьи
59'
Сандецья делает замену. Bartlomiej Kasprzak уходит с поля, а Ксёнз Павел выходит на его замену.
52'
Bartlomiej Kasprzak получил желтую карточку от судьи
49'
Mateusz Kupczak получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Jakub Bartosz уходит с поля, а Adrian Danek выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Путивцев Артём получил желтую карточку от судьи
31'
Dawid Szufryn получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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