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Стадион:
Нецеча
1:1
Второй тайм: 81'
Сандецья
0'
1:0
7' Гол
Bartosz Spiaczka
31' Желтая карточка
Dawid Szufryn
44' Желтая карточка
Путивцев Артём
49' Желтая карточка
Mateusz Kupczak
52' Желтая карточка
Bartlomiej Kasprzak
60' Желтая карточка
Michal Piter-Bucko
1:1
78' Гол
Maciej Malkowski
81'
Второй тайм
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Мацей Малковски бьет в цель!
74'
Сандецья делает замену. Войцех Трохим уходит с поля, а Шовшич Дамир выходит на его замену.
62'
Нецеча делает замену. Павловски Шимон уходит с поля, а Пурече Флориан выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Михал Питер-Бучко получил желтую карточку от судьи
59'
Сандецья делает замену. Bartlomiej Kasprzak уходит с поля, а Ксёнз Павел выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Bartlomiej Kasprzak получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Mateusz Kupczak получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Jakub Bartosz уходит с поля, а Adrian Danek выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Путивцев Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Dawid Szufryn получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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