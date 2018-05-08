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Стадион:
Пяст
0:2
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
38' Желтая карточка
Йодловец Томаш
42' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
0:1
45' Гол
Налепа Михал
66' Желтая карточка
Витория Стивен
0:2
78' Гол
Де Оливейра Жоао
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Лехия Гданьск делает замену. Де Оливейра Жоао уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Де Оливейра Жоао бьет в цель!
76'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
74'
Пяст делает замену. Буката Мартин уходит с поля, а Васильев Константин выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Витория Стивен получил желтую карточку от судьи

64'
Лехия Гданьск делает замену. Гараслин Лукаш уходит с поля, а Пешко Славомир выходит на его замену.
61'
Пяст делает замену. Миккель Киркесков уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
46'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Йодловец Томаш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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