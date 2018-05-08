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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пяст
0:2
Конец матча
38' Желтая карточкаЙодловец Томаш
42' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
0:1
45' ГолНалепа Михал
66' Желтая карточкаВитория Стивен
0:2
78' ГолДе Оливейра Жоао
|
38'
42'
45'
0:1
66'
78'
0:2
Состав команд
12
Живец
Саша
25
Налепа
Михал
30
Joao
Nunes
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 11 Ягьелло Александр Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 22 Младенович Филип Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 30 Joao Nunes Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 26 Августин Блажей Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Нападающий
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск Э
- 07.04.2018 Лехия Гданьск 4:2 Арка Гдыня Э
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.10.2016 Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса
- 24.04.2016 Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 27.02.2016 Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса
- 19.09.2015 Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 07.12.2014 Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса
- 01.08.2014 Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 29.03.2014 Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса
- 26.10.2013 Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 18.03.2013 Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.09.2012 Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса
- 01.05.2010 Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса
- 30.10.2009 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.05.2009 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.11.2008 Лехия Гданьск 0:0 Пяст Orange Ekstraklasa
- 09.03.2008 Пяст 3:0 Лехия Гданьск Второй дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|34
|19
|4
|11
|47 - 33
|61
|2.
|Лех
|34
|16
|11
|7
|52 - 28
|59
|3.
|Ягеллония
|34
|17
|7
|10
|49 - 39
|58
|4.
|Висла
|34
|16
|6
|12
|46 - 39
|54
|5.
|Гурник Забже
|33
|14
|11
|8
|61 - 51
|53
|6.
|Висла Краков
|34
|14
|9
|11
|47 - 39
|51
|7.
|Заглембе Любин
|34
|12
|13
|9
|42 - 37
|49
|8.
|Корона Кельце
|34
|12
|12
|10
|46 - 46
|48
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|34
|12
|11
|11
|49 - 46
|47
|2.
|Погонь Щецин
|34
|11
|8
|15
|41 - 50
|41
|3.
|Шлёнск
|34
|10
|11
|13
|44 - 53
|41
|4.
|Арка Гдыня
|34
|10
|10
|14
|43 - 45
|40
|5.
|Лехия Гданьск
|2:0
|35
|9
|11
|15
|44 - 56
|38
|6.
|Пяст
|0:2
|34
|7
|13
|14
|36 - 42
|34
|7.
|Нецеча
|35
|8
|9
|18
|37 - 61
|33
|8.
|Сандецья
|35
|6
|14
|15
|33 - 52
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Лехия Гданьск делает замену. Де Оливейра Жоао уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Де Оливейра Жоао бьет в цель!
76'
Лехия Гданьск делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
74'
Пяст делает замену. Буката Мартин уходит с поля, а Васильев Константин выходит на его замену.
66'
Витория Стивен получил желтую карточку от судьи
64'
Лехия Гданьск делает замену. Гараслин Лукаш уходит с поля, а Пешко Славомир выходит на его замену.
61'
Пяст делает замену. Миккель Киркесков уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
46'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
42'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
38'
Йодловец Томаш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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