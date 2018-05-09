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Стадион: ИНЕА
0:1
16' ГолШеридан Силлиан
37' Желтая карточкаБурлига Лукаш
|
16'
0:1
37'
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
26
Яницки
Рафал
16
Шитум
Марио
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
Лех 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 31 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 14 Elvir Koljic Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Ягеллония 4-4-1-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.05.2018 Висла 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Лех 2:4 Гурник Забже Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса. Группа А
- 04.12.2016 Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса
- 29.07.2016 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 28.02.2016 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 20.09.2015 Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса
- 17.05.2015 Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round
- 06.03.2015 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.10.2014 Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши
- 13.09.2014 Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса
- 05.04.2014 Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса
- 31.10.2013 Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
- 29.04.2013 Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса
- 27.10.2012 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 16.09.2011 Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.03.2011 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 29.08.2010 Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
- 01.08.2010 Лех 0:1 Ягеллония Суперкубок
- 21.03.2010 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|35
|20
|4
|11
|50 - 35
|64
|2.
|Ягеллония
|1:0
|35
|18
|7
|10
|50 - 39
|61
|3.
|Лех
|0:1
|35
|16
|11
|8
|52 - 29
|59
|4.
|Гурник Забже
|34
|14
|12
|8
|63 - 53
|54
|5.
|Висла
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Висла Краков
|1:0
|35
|15
|9
|11
|48 - 39
|54
|7.
|Заглембе Любин
|0:1
|35
|12
|13
|10
|42 - 38
|49
|8.
|Корона Кельце
|35
|12
|13
|10
|48 - 48
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|35
|12
|11
|12
|49 - 48
|47
|2.
|Шлёнск
|35
|11
|11
|13
|46 - 53
|44
|3.
|Арка Гдыня
|35
|11
|10
|14
|45 - 45
|43
|4.
|Погонь Щецин
|35
|11
|8
|16
|41 - 52
|41
|5.
|Лехия Гданьск
|35
|9
|11
|15
|44 - 56
|38
|6.
|Пяст
|34
|7
|13
|14
|36 - 42
|34
|7.
|Нецеча
|35
|8
|9
|18
|37 - 61
|33
|8.
|Сандецья
|35
|6
|14
|15
|33 - 52
|32
Первый тайм
37'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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