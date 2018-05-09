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Стадион:
Лех
0:1
Первый тайм: 39'
Ягеллония
0'
0:1
16' Гол
Шеридан Силлиан
37' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
39'
Первый тайм
Желтая карточка
37'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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