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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
1:0
Первый тайм: 39'
24' Желтая карточкаЯгелло Филип
29' Желтая карточкаМатущик Адам
1:0
33' ГолCarlitos XII
36' Желтая карточкаТосик Якуб
|
24'
29'
33'
1:0
36'
Состав команд
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
10
Carlitos
XII
11
Имас
Хесус
24
Тосик
Якуб
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
16
Жира
Павел
Висла Краков 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Нападающий
- 10 Carlitos XII Нападающий
- 11 Имас Хесус Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 20 Баша Вулнет Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 14 Ондрашек Зденек Нападающий
- 24 Коларж Марко Нападающий
- 74 Kacper Chorazka
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Заглембе Любин 4-3-3
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 22 Rafal Pietrzak Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Нападающий
- 9 Возняк Аркадиуш Нападающий
- 16 Жира Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 23 Дзивнел Даниэль Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла 1:2 Заглембе Любин Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 31.10.2016 Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 09.04.2016 Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.11.2015 Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса
- 31.03.2014 Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса
- 26.10.2013 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.06.2013 Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 08.12.2012 Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса
- 19.02.2012 Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 13.08.2011 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 25.05.2011 Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса
- 21.11.2010 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.12.2009 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 07.08.2009 Заглембе Любин 1:4 Висла Краков Экстракласса
- 09.12.2007 Висла Краков 2:1 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|35
|20
|4
|11
|50 - 35
|64
|2.
|Ягеллония
|1:0
|35
|18
|7
|10
|50 - 39
|61
|3.
|Лех
|0:1
|35
|16
|11
|8
|52 - 29
|59
|4.
|Гурник Забже
|34
|14
|12
|8
|63 - 53
|54
|5.
|Висла
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Висла Краков
|1:0
|35
|15
|9
|11
|48 - 39
|54
|7.
|Заглембе Любин
|0:1
|35
|12
|13
|10
|42 - 38
|49
|8.
|Корона Кельце
|35
|12
|13
|10
|48 - 48
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|35
|12
|11
|12
|49 - 48
|47
|2.
|Шлёнск
|35
|11
|11
|13
|46 - 53
|44
|3.
|Арка Гдыня
|35
|11
|10
|14
|45 - 45
|43
|4.
|Погонь Щецин
|35
|11
|8
|16
|41 - 52
|41
|5.
|Лехия Гданьск
|35
|9
|11
|15
|44 - 56
|38
|6.
|Пяст
|34
|7
|13
|14
|36 - 42
|34
|7.
|Нецеча
|35
|8
|9
|18
|37 - 61
|33
|8.
|Сандецья
|35
|6
|14
|15
|33 - 52
|32
Первый тайм
36'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
29'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
24'
Ягелло Филип получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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