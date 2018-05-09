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Стадион:
Висла Краков
1:0
Первый тайм: 39'
Заглембе Любин
0'
24' Желтая карточка
Ягелло Филип
29' Желтая карточка
Матущик Адам
1:0
33' Гол
Carlitos XII
36' Желтая карточка
Тосик Якуб
39'
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Ягелло Филип получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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