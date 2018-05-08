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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Городской стадион Вроцлава
2:0
Конец матча
13' Красная карточкаБудзилек Лукаш
20' Желтая карточкаЛевандовски Матеуш
21' Желтая карточкаПётровски Якуб
1:0
45' ГолХрапек Михал
45' Желтая карточкаMateusz Cholewiak
2:0
49' ГолПех Аркадиуш
72' Желтая карточкаАугусту Перейра
83' Желтая карточкаДрыгас Камил
|
13'
21'
45'
1:0
49'
2:0
72'
83'
Состав команд
27
Словик
Якуб
16
Пих
Роберт
29
Пех
Аркадиуш
25
Двали
Лаша
20
Голота
Томаш
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 11 Mateusz Cholewiak Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- 28 Konrad Poprawa
- 23 Sebastian Bergier
- 26 Daniel Luczak
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 18 Букса Адам Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 59 Adrian Benedyczak
- 77 Ricardo Nunes III
- 26 Jakub Bursztyn
- 8 Dawid Blanik
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 03.12.2016 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 01.08.2016 Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса
- 28.11.2015 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.07.2015 Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 07.06.2015 Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 30.11.2014 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.07.2014 Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 02.12.2013 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 11.08.2013 Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 05.05.2013 Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 05.11.2012 Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|34
|19
|4
|11
|47 - 33
|61
|2.
|Лех
|34
|16
|11
|7
|52 - 28
|59
|3.
|Ягеллония
|34
|17
|7
|10
|49 - 39
|58
|4.
|Висла
|34
|16
|6
|12
|46 - 39
|54
|5.
|Гурник Забже
|33
|14
|11
|8
|61 - 51
|53
|6.
|Висла Краков
|34
|14
|9
|11
|47 - 39
|51
|7.
|Заглембе Любин
|34
|12
|13
|9
|42 - 37
|49
|8.
|Корона Кельце
|34
|12
|12
|10
|46 - 46
|48
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|35
|12
|11
|12
|49 - 48
|47
|2.
|Шлёнск
|35
|11
|11
|13
|46 - 53
|44
|3.
|Арка Гдыня
|35
|11
|10
|14
|45 - 45
|43
|4.
|Погонь Щецин
|35
|11
|8
|16
|41 - 52
|41
|5.
|Лехия Гданьск
|35
|9
|11
|15
|44 - 56
|38
|6.
|Пяст
|34
|7
|13
|14
|36 - 42
|34
|7.
|Нецеча
|35
|8
|9
|18
|37 - 61
|33
|8.
|Сандецья
|35
|6
|14
|15
|33 - 52
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
77'
Погонь Щецин делает замену. Фронччак Адам уходит с поля, а Dawid Blanik выходит на его замену.
73'
Шлёнск делает замену. Пех Аркадиуш уходит с поля, а Робак Марцин выходит на его замену.
72'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
70'
Шлёнск делает замену. Палашевски Мацей уходит с поля, а Срнич Драголюб выходит на его замену.
65'
Погонь Щецин делает замену. Рыпэ Корнел уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Пех Аркадиуш бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Mateusz Cholewiak получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
21'
Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
20'
Левандовски Матеуш получил желтую карточку от судьи
16'
Погонь Щецин делает замену. Зволински Лукаш уходит с поля, а Jakub Bursztyn выходит на его замену.
13'
УДАЛЕНИЕ! - Будзилек Лукаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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