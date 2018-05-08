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Стадион:
Шлёнск
2:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
13' Красная карточка
Будзилек Лукаш
20' Желтая карточка
Левандовски Матеуш
21' Желтая карточка
Пётровски Якуб
1:0
45' Гол
Храпек Михал
45' Желтая карточка
Mateusz Cholewiak
2:0
49' Гол
Пех Аркадиуш
72' Желтая карточка
Аугусту Перейра
83' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
77'
Погонь Щецин делает замену. Фронччак Адам уходит с поля, а Dawid Blanik выходит на его замену.
73'
Шлёнск делает замену. Пех Аркадиуш уходит с поля, а Робак Марцин выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
70'
Шлёнск делает замену. Палашевски Мацей уходит с поля, а Срнич Драголюб выходит на его замену.

65'
Погонь Щецин делает замену. Рыпэ Корнел уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Пех Аркадиуш бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Mateusz Cholewiak получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Левандовски Матеуш получил желтую карточку от судьи
16'
Погонь Щецин делает замену. Зволински Лукаш уходит с поля, а Jakub Bursztyn выходит на его замену.
13'
УДАЛЕНИЕ! - Будзилек Лукаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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