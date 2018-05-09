  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Гурник Забже
2:2
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
1' Гол
Marcin Urynowicz
9' Желтая карточка
Янич Златко
1:1
21' Гол
Сориано Элиа
1:2
28' Гол
Сориано Элиа
2:2
58' Гол
Бохневич Павел
63' Желтая карточка
Radek Dejmek
66' Желтая карточка
Szymon Zurkowski
76' Желтая карточка
Adrian Gryszkiewicz
80' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
86'
Корона Кельце делает замену. Сориано Элиа уходит с поля, а Nabil Aankour выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
79'
Гурник Забже делает замену. Dani Suarez уходит с поля, а Adam Wolniewicz выходит на его замену.
76'
Гурник Забже делает замену. Szymon Zurkowski уходит с поля, а Wojciech Hajda выходит на его замену.

Желтая карточка
76'
Adrian Gryszkiewicz получил желтую карточку от судьи
74'
Гурник Забже делает замену. Marcin Urynowicz уходит с поля, а Daniel Smuga выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Матеуш Можджень выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Szymon Zurkowski получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Радек Деймек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Бохневич Павел бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Янич Златко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Marcin Urynowicz бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация