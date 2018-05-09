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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Эрнест Поль
2:2
Конец матча
1:0
1' ГолMarcin Urynowicz
9' Желтая карточкаЯнич Златко
1:1
21' ГолСориано Элиа
1:2
28' ГолСориано Элиа
2:2
58' ГолБохневич Павел
63' Желтая карточкаRadek Dejmek
66' Желтая карточкаSzymon Zurkowski
76' Желтая карточкаAdrian Gryszkiewicz
80' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
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1'
1:0
9'
21'
1:1
28'
1:2
58'
2:2
63'
66'
80'
Состав команд
15
Dani
Suarez
17
Igor
Angulo
32
Radek
Dejmek
19
Калласте
Кен
31
Янич
Златко
89
Сориано
Элиа
Гурник Забже 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 32 Adrian Gryszkiewicz Защитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 20 Marcin Urynowicz Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 28 Maciej Ambrosiewicz Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 97 Daniel Smuga
- 18 Wojciech Hajda
- 11 Daniel Liszka
- Главный тренер: Marcin Brosz
Корона Кельце 4-4-2
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 11 Гардавски Михаэль Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Гурник Забже (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Лех 2:4 Гурник Забже Э
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла Э
- 18.04.2018 Легия 2:1 Гурник Забже К
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже Э
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
Корона Кельце (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Экстракласса
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Экстракласса
- 10.05.2016 Гурник Забже 0:0 Корона Кельце Экстракласса. Группа Б
- 09.04.2016 Корона Кельце 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 08.11.2015 Гурник Забже 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 16.02.2015 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.09.2014 Гурник Забже 2:1 Корона Кельце Кубок Польши
- 15.08.2014 Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Экстракласса
- 01.03.2014 Гурник Забже 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.09.2013 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Экстракласса
- 19.04.2013 Корона Кельце 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 19.10.2012 Гурник Забже 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 03.10.2011 Корона Кельце 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 25.05.2011 Корона Кельце 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 19.11.2010 Гурник Забже 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 26.04.2008 Гурник Забже 0:3 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 27.10.2007 Корона Кельце 3:2 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|35
|20
|4
|11
|50 - 35
|64
|2.
|Ягеллония
|1:0
|35
|18
|7
|10
|50 - 39
|61
|3.
|Лех
|0:1
|35
|16
|11
|8
|52 - 29
|59
|4.
|Гурник Забже
|34
|14
|12
|8
|63 - 53
|54
|5.
|Висла
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Висла Краков
|1:0
|35
|15
|9
|11
|48 - 39
|54
|7.
|Заглембе Любин
|0:1
|35
|12
|13
|10
|42 - 38
|49
|8.
|Корона Кельце
|35
|12
|13
|10
|48 - 48
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|35
|12
|11
|12
|49 - 48
|47
|2.
|Шлёнск
|35
|11
|11
|13
|46 - 53
|44
|3.
|Арка Гдыня
|35
|11
|10
|14
|45 - 45
|43
|4.
|Погонь Щецин
|35
|11
|8
|16
|41 - 52
|41
|5.
|Лехия Гданьск
|35
|9
|11
|15
|44 - 56
|38
|6.
|Пяст
|34
|7
|13
|14
|36 - 42
|34
|7.
|Нецеча
|35
|8
|9
|18
|37 - 61
|33
|8.
|Сандецья
|35
|6
|14
|15
|33 - 52
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
86'
Корона Кельце делает замену. Сориано Элиа уходит с поля, а Nabil Aankour выходит на его замену.
80'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
79'
Гурник Забже делает замену. Dani Suarez уходит с поля, а Adam Wolniewicz выходит на его замену.
76'
Гурник Забже делает замену. Szymon Zurkowski уходит с поля, а Wojciech Hajda выходит на его замену.
76'
Adrian Gryszkiewicz получил желтую карточку от судьи
74'
Гурник Забже делает замену. Marcin Urynowicz уходит с поля, а Daniel Smuga выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Матеуш Можджень выходит на его замену.
66'
Szymon Zurkowski получил желтую карточку от судьи
63'
Радек Деймек получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Бохневич Павел бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
9'
Янич Златко получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Marcin Urynowicz бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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