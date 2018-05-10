Стадион: Yeni Diyarbakir Stadyumu
1:0
Второй тайм: 55'
1:0
32' ГолЛопеш Мигел
52' Желтая карточкаАйдогду Сонер
Второй тайм
55'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Эзтюрк Фатих выходит и ловит мяч.
55'
Игра в одни ворота сейчас. Фенербахче доминирует и владеет мячом
55'
55'
55'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
54'
54'
53'
53'
53'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
52'
Айдогду Сонер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Безумный фол. Айдогду Сонер грубо играет против соперника. Пострадал Соуза Жосеф
51'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
51'
Айик Онур получил травму и заменен. Нункеу Дани выходит на поле.
51'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
Матч возобновится спорным мячом
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Айик Онур получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Айик Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Отличные скиллы показывает Озбайракли Шенер, обводя своих соперников
48'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
48'
Шанс! Фернандао из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
48'
46'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Фенербахче делает атакующую замену. Потук Алпер ушел с поля, а Фернандао вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Потук Алпер уходит с поля и его заменяет Фернандао
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
44'
Отличный пас сделал Озбайракли Шенер из команды Фенербахче. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
41'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
40'
40'
Айик Онур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
37'
Соуза Жосеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
37'
36'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Эзтюрк Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
35'
Плохо сыграл Османпаша Джанер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
34'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Отличный гол забил Лопеш Мигел
32'
Г О О О О Л - Лопеш Мигел забивает!
32'
Плохо сыграл Шкртел Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Айик Онур
31'
31'
30'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
29'
28'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Барбоза Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
26'
Удивительный сейв сделал Демирель Волкан из команды Фенербахче! А был бы точно гол!
26'
Почти гол! Юмлу Мустафа пробил головой по воротам, но Демирель Волкан спас!
25'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Лопеш Мигел
25'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
Шанс! Айик Онур из команды Акхизар Беледье пробил головой, но мимо
24'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Лопеш Мигел не смог попасть в створ ударом издали
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
23'
23'
Сольдадо Роберто нанес удар, мяч был парирован, но Эзтюрк Фатих не удержал его в руках.
22'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Шкртел Мартин наказан за толчок Юмлу Мустафа
21'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
21'
Байрам Омер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Потук Алпер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
19'
Как он промахнулся? Соуза Жосеф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Соуза Жосеф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
19'
19'
Плохо сыграл Эзтюрк Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
17'
Барбоза Элдер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
16'
15'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
15'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Эзтюрк Фатих ошибается в защите.
15'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Айдогду Сонер нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Эзтюрк Фатих не дал случится голу! Соуза Жосеф должен был забивать, но Эзтюрк Фатих сделал отличный сейв
13'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Топал Мехмет из команды Фенербахче находит одноклубника четким пасом пяткой.
12'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
10'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
8'
Фенербахче нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
8'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
8'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
7'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
7'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье играет слишком грубо. Шахешух Атиф оказался на газоне.
6'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
5'
4'
Барбоза Элдер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
3'
Челик Мугдат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
2'
2'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Отличные скиллы показывает Озбайракли Шенер, обводя своих соперников
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Diyarbakir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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