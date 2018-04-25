Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
Милан (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан Серия A
- 25.01.2017 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан Суперкубок
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 21.05.2016 Милан 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 09.04.2016 Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 21.11.2015 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 07.02.2015 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 20.09.2014 Милан 0:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2014 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 06.10.2013 Ювентус 3:2 Милан Серия A
- 23.07.2013 Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
- 21.04.2013 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 09.01.2013 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 25.11.2012 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 19.08.2012 Милан 2:3 Ювентус Суперкубок Берлускони
- 21.07.2012 Ювентус 1:0 Милан TIM Трофи
- 20.03.2012 Ювентус 2:2 Милан Кубок Италии
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Ювентус
0 Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - МиланДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 2 минуты, которая состоится 09.05.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
86.1% (87)
Ничья:
9.9% (10)
Милан
4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
43.6% (44)
2:0 Ювентус:
17.8% (18)
1:0 Ювентус:
10.9% (11)
1:1 Ничья:
8.9% (9)
3:1 Ювентус:
6.9% (7)
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