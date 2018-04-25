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Стадион:
Ювентус
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 2 минуты, которая состоится 09.05.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
86.1% (87)
Ничья:
9.9% (10)
Милан
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
43.6% (44)
Ювентус:
17.8% (18)
Ювентус:
10.9% (11)
Ничья:
8.9% (9)
Ювентус:
6.9% (7)
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