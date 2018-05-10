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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БМО Филд
0:0
Первый тайм: 11'
Состав команд
96
Ауро
Альваро
14
Jay
Chapman
24
Фрай
Стефан
14
Маршалл
Чэд
15
Альфаро
Тони
21
Делем
Жорди
17
Брюин
Уилл
Торонто 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- 88 Mariano Mino
- Главный тренер: Вэнни Грег
Сиэтл Саундерс 5-4-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 4 Свенссон Густаф Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 70 Handwalla Bwana Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 16 Alex Roldan
- 35 Мередит Брайан
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто МЛС
- 11.12.2016 Торонто 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.07.2016 Торонто 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 06.09.2015 Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто МЛС
- 16.03.2014 Сиэтл Саундерс 1:2 Торонто МЛС
- 11.08.2013 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.06.2011 Торонто 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 01.05.2011 Сиэтл Саундерс 3:0 Торонто МЛС
- 02.10.2010 Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто МЛС
- 25.04.2010 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 30.08.2009 Сиэтл Саундерс 0:0 Торонто МЛС
- 05.04.2009 Торонто 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Коламбус Крю
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|10.
|Торонто
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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