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Стадион: Тойота Парк
1:0
Конец матча
65' Желтая карточкаПетрассо Микаэль
66' Желтая карточкаBrandon Vincent
70' Желтая карточкаMohammed Adams
1:0
89' ГолKevin Ellis
|
65'
66'
70'
89'
1:0
Состав команд
21
Алан
Гордон
1
Буш
Ивен
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
Чикаго Файр 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 15 Grant Lillard Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 19 Mohammed Adams Полузащитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 20 Джонсон Даниэль Полузащитник
- 17 Diego Campos Полузащитник
- 28 Elliot Collier
- 32 Patrick McLain
- 13 Brandt Bronico
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 18 Chris Duvall Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 13 Ken Krolicki
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +5 =0 -15)
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр МЛС
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр МЛС
- 01.04.2017 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС
- 21.08.2016 Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС
- 17.04.2016 Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС
- 24.09.2015 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 06.09.2015 Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС
- 31.05.2015 Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС
- 06.10.2014 Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 17.08.2014 Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 13.04.2014 Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 29.09.2013 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС
- 11.08.2013 Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 28.04.2013 Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС
- 16.09.2012 Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Коламбус Крю
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Чикаго Файр
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|8.
|Монреаль Импакт
|10
|3
|0
|7
|14 - 24
|9
|9.
|Филадельфия Юнион
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|10.
|Торонто
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|12 - 18
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Монреаль Импакт делает замену. Тайдер Сафир уходит с поля, а Манкосу Маттео выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Kevin Ellis бьет в цель!
82'
Чикаго Файр делает замену. Mohammed Adams уходит с поля, а Daniel Johnson выходит на его замену.
78'
Монреаль Импакт делает замену. Anthony Jackson-Hamel уходит с поля, а Одуро Доминик выходит на его замену.
73'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Louis Beland-Goyette выходит на его замену.
72'
Чикаго Файр делает замену. Николич Неманья уходит с поля, а Diego Campos выходит на его замену.
70'
Mohammed Adams получил желтую карточку от судьи
66'
Brandon Vincent получил желтую карточку от судьи
65'
Петрассо Микаэль получил желтую карточку от судьи
61'
Чикаго Файр делает замену. Алан Гордон уходит с поля, а Elliot Collier выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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