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Стадион:
Чикаго Файр
1:0
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
65' Желтая карточка
Петрассо Микаэль
66' Желтая карточка
Brandon Vincent
70' Желтая карточка
Mohammed Adams
1:0
89' Гол
Kevin Ellis
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Монреаль Импакт делает замену. Тайдер Сафир уходит с поля, а Манкосу Маттео выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Kevin Ellis бьет в цель!
82'
Чикаго Файр делает замену. Mohammed Adams уходит с поля, а Daniel Johnson выходит на его замену.
78'
Монреаль Импакт делает замену. Anthony Jackson-Hamel уходит с поля, а Одуро Доминик выходит на его замену.
73'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Louis Beland-Goyette выходит на его замену.

72'
Чикаго Файр делает замену. Николич Неманья уходит с поля, а Diego Campos выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Mohammed Adams получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Brandon Vincent получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Петрассо Микаэль получил желтую карточку от судьи
61'
Чикаго Файр делает замену. Алан Гордон уходит с поля, а Elliot Collier выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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