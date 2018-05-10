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Стадион:
Лос-Анджелес
2:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
15' Желтая карточка
Кальво Франсиско
1:0
31' Гол
Eduard Atuesta
33' Желтая карточка
Collin Martin
35' Желтая карточка
Гомес Алекси
2:0
40' Гол
Mark Anthony Kaye
40' Желтая карточка
Eduard Atuesta
62' Желтая карточка
Luiz Fernando II
90' Желтая карточка
Harrison Heath
90'+4
Второй тайм
90'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Calum Mallace выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Harrison Heath получил желтую карточку от судьи
83'
Los Angeles FC делает замену. Mark-Anthony Kaye уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
76'
Миннесота Старс делает замену. Collin Martin уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
65'
Los Angeles FC делает замену. Джордан Харви уходит с поля, а Омар Габер выходит на его замену.

64'
Миннесота Старс делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Шуллер Расмус выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Mark-Anthony Kaye бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Collin Martin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Eduard Atuesta бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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