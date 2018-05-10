- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Banc of California Stadium
2:0
Конец матча
15' Желтая карточкаКальво Франсиско
1:0
31' ГолEduard Atuesta
33' Желтая карточкаCollin Martin
35' Желтая карточкаГомес Алекси
2:0
40' ГолMark Anthony Kaye
40' Желтая карточкаEduard Atuesta
62' Желтая карточкаLuiz Fernando II
90' Желтая карточкаHarrison Heath
|
15'
31'
1:0
33'
35'
40'
2:0
40'
62'
90'
Состав команд
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
32
Гомес
Алекси
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 4 Омар Габер Полузащитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 13 Charlie Lyon
- 27 Tristan Blackmon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 2 Carter Manley Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 31 Luiz Fernando II Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II
- 22 Wyatt Omsberg
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 8 матчей: +5 =1 -2)
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Коламбус Крю
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Чикаго Файр
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|8.
|Монреаль Импакт
|10
|3
|0
|7
|14 - 24
|9
|9.
|Филадельфия Юнион
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|10.
|Торонто
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|12 - 18
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Calum Mallace выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Harrison Heath получил желтую карточку от судьи
83'
Los Angeles FC делает замену. Mark-Anthony Kaye уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
76'
Миннесота Старс делает замену. Collin Martin уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
65'
Los Angeles FC делает замену. Джордан Харви уходит с поля, а Омар Габер выходит на его замену.
64'
Миннесота Старс делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Шуллер Расмус выходит на его замену.
62'
Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Mark-Anthony Kaye бьет в цель!
35'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
33'
Collin Martin получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Eduard Atuesta бьет в цель!
15'
Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация