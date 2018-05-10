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Стадион:
Юргорден
2:0
Второй тайм: 76'
Мальмё
0'
1:0
17' Гол
Jacob Une Larsson
24' Желтая карточка
Мрабти Керим
31' Желтая карточка
Рикс Сёрен
37' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
37' Желтая карточка
Траустасон Арнор
2:0
47' Гол
Мрабти Керим
70' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
76'
Второй тайм
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Felix Beijmo из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Бинаку Эгзон пробует нанести удар издали, но Исакссон Андреас держит все под контролем
73'
Игрок клуба "Юргорден" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Дзенис Кожица из команды Юргорден опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
Желтая карточка
70'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Сванберг Маттиас из команды Мальме толкнул локтем оппонента. Это Jacob Une Larsson заработал фол
70'
Тактическая замена. Мрабти Керим уходит с поля и его заменяет Дзенис Кожица
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
69'
Радетинац Харис из команды Юргорден в офсайде
69'
Тактическая замена. Рикс Сёрен уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
Фол, нарушение
69'
Назначен штрафной. Пострадал Marcus Danielsson, его свалил Страндберг Карлос.
68'
Удар от ворот произведет Юргорден
67'
Розенберг Маркус из команды Мальме делает неудачный навес.
67'
Бинаку Эгзон из команды Мальме сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ольссон Йонас из команды Юргорден.
66'
Бачиру Фуад из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
66'
Эрик Ларссон из команды Мальме делает отличный кросс...
65'
Игроки ФК "Мальме" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Карлстрём Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Рикс Сёрен из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Карлстрём Йеспер
63'
Удар от ворот произведет Юргорден
63'
Бачиру Фуад не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
63'
Радетинац Харис из команды Юргорден толкнул локтем оппонента. Это Траустасон Арнор заработал фол
62'
Удар от ворот произведет Мальме
62'
Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали
62'
Игроки ФК "Юргорден" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Траустасон Арнор из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Исакссон Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Траустасон Арнор из команды Мальме подал угловой слева.
60'
Хороший удар издали нанес Рикс Сёрен, но отличный сейв сделал Исакссон Андреас. Угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Страндберг Карлос из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Jacob Une Larsson
59'
Бинаку Эгзон из команды Мальме делает неудачный навес.
59'
Эрик Ларссон из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
58'
Игроки ФК "Юргорден" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Исакссон Андреас взял и забрал мяч на выходе
58'
Траустасон Арнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Радетинац Харис из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Бачиру Фуад
57'
Кадевере Тино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Траустасон Арнор из команды Мальме подал угловой справа.
57'
Marcus Danielsson предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Эрик Ларссон из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
56'
Бинаку Эгзон из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Кадевере Тино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Траустасон Арнор из команды Мальме подал угловой справа.
54'
Траустасон Арнор из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
54'
Marcus Danielsson из команды Юргорден играет слишком грубо. Розенберг Маркус оказался на газоне.
Офсайд
52'
Розенберг Маркус из команды Мальме в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Мальме
51'
Ринг Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Игрок клуба "Юргорден" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Jacob Une Larsson атаковал сзади соперника. Это Бачиру Фуад заработал своей команде штрафной
49'
Розенберг Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Рикс Сёрен из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Радетинац Харис
47'
Felix Beijmo сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Мрабти Керим из команды Юргорден забил гол! Легко это для такого игрока, как Мрабти Керим
47'
Felix Beijmo из команды Юргорден делает отличный кросс...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кадевере Тино из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Нильсен Лассе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Юргорден играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Эрик Ларссон из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Рикс Сёрен из команды Мальме делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Юргорден" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
45'
Игрок команды Мальме совершает фол
Фол, нарушение
44'
Мрабти Керим наказан за толчок Нильсен Лассе
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
41'
Мрабти Керим наказан за толчок Бачиру Фуад
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Страндберг Карлос из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Исакссон Андреас
40'
Страндберг Карлос имел все шансы забить, но Исакссон Андреас сделал отличный сейв!
39'
Розенберг Маркус нанес удар издали, а Исакссон Андреас отбил его обратно в игру!
39'
Игроки ФК "Мальме" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
39'
Бенгтссон Расмус наказан за толчок Ольссон Йонас
38'
Траустасон Арнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Траустасон Арнор получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
37'
Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Карлстрём Йеспер из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
36'
Удар от ворот произведет Мальме
36'
ШАНС! Jacob Une Larsson нанес удар с лета, но не попал по воротам!
Угловой
36'
Карлстрём Йеспер из команды Юргорден подал угловой справа.
35'
Felix Beijmo из команды Юргорден делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
33'
Ольссон Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Траустасон Арнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Jacob Une Larsson из команды Юргорден играет слишком грубо. Розенберг Маркус оказался на газоне.
Желтая карточка
31'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Радетинац Харис из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Рикс Сёрен
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Исакссон Андреас взял и забрал мяч на выходе
30'
Розенберг Маркус из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
30'
Felix Beijmo нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Далин Юхан взял и забрал мяч на выходе
30'
Ринг Джонатан из команды Юргорден плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Ринг Джонатан из команды Юргорден играет в стеночку с партнером по команде. Мрабти Керим это был.
Фол, нарушение
29'
Бенгтссон Расмус наказан за толчок Кадевере Тино
28'
Игра в одни ворота сейчас. Юргорден доминирует и владеет мячом
27'
Бинаку Эгзон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ринг Джонатан из команды Юргорден делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Отличные скиллы показывает Ринг Джонатан, обводя своих соперников
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Felix Beijmo из команды Юргорден отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
24'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Мрабти Керим грубо играет против соперника. Пострадал Бенгтссон Расмус
23'
Какой промах! Marcus Danielsson имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
23'
Карлстрём Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Бенгтссон Расмус атаковал сзади соперника. Это Кадевере Тино заработал своей команде штрафной
22'
Marcus Danielsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эрик Ларссон из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Marcus Danielsson наказан за толчок Нильсен Лассе
21'
Карлстрём Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Бинаку Эгзон из команды Мальме играет слишком грубо. Радетинац Харис оказался на газоне.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Jacob Une Larsson из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
17'
Ольссон Йонас из команды Юргорден сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
17'
Карлстрём Йеспер сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Jacob Une Larsson из команды Юргорден забил гол! Легко это для такого игрока, как Jacob Une Larsson
Угловой
17'
Карлстрём Йеспер из команды Юргорден подал угловой слева.
17'
Радетинац Харис нанес удар головой, но Далин Юхан перевел мяч на угловой!
17'
Ринг Джонатан из команды Юргорден делает отличный кросс...
16'
Игрок клуба "Юргорден" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Отличные скиллы показывает Ринг Джонатан, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
15'
Траустасон Арнор наказан за толчок Felix Beijmo
15'
Удар от ворот произведет Мальме
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Сафари Беранг получил травму и заменен. Бинаку Эгзон выходит на поле.
Травма, повреждение
14'
Сафари Беранг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Jacob Une Larsson из команды Юргорден делает неудачный навес.
12'
Далин Юхан взял и забрал мяч на выходе
12'
Ринг Джонатан из команды Юргорден делает неудачный навес.
Фол, нарушение
12'
Эрик Ларссон из команды Мальме опасно и грубо сыграл. Ринг Джонатан пострадал.
Офсайд
11'
Страндберг Карлос из команды Мальме в офсайде
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Jacob Une Larsson нанес удар головой, но Далин Юхан спокойно отбил мяч.
Угловой
10'
Карлстрём Йеспер из команды Юргорден подал угловой справа.
9'
Опасность! Jacob Une Larsson из команды Юргорден отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
Удар от ворот произведет Юргорден
7'
Траустасон Арнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Jacob Une Larsson из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Сафари Беранг
6'
Ольссон Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сафари Беранг из команды Мальме забрасывает мяч в штрафную.
6'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Бачиру Фуад из команды Мальме забрасывает мяч в штрафную.
5'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Felix Beijmo из команды Юргорден делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Jacob Une Larsson из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Рикс Сёрен
2'
Игрок из команды Юргорден делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Офсайд
1'
Страндберг Карлос из команды Мальме в офсайде
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мальме". Встреча началась!
Первый тайм
Судья
-
Начало матча отложено.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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