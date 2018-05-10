Стадион: Теле2 Арена
1:0
17' ГолJacob Une Larsson
24' Желтая карточкаМрабти Керим
31' Желтая карточкаРикс Сёрен
37' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
37' Желтая карточкаТраустасон Арнор
2:0
47' ГолМрабти Керим
70' Желтая карточкаСванберг Маттиас
Второй тайм
76'
Судья сигнализирует, что Felix Beijmo из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Бинаку Эгзон пробует нанести удар издали, но Исакссон Андреас держит все под контролем
73'
72'
Дзенис Кожица из команды Юргорден опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
70'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
70'
Сванберг Маттиас из команды Мальме толкнул локтем оппонента. Это Jacob Une Larsson заработал фол
70'
Тактическая замена. Мрабти Керим уходит с поля и его заменяет Дзенис Кожица
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Радетинац Харис из команды Юргорден в офсайде
69'
Тактическая замена. Рикс Сёрен уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
69'
Назначен штрафной. Пострадал Marcus Danielsson, его свалил Страндберг Карлос.
68'
67'
Розенберг Маркус из команды Мальме делает неудачный навес.
67'
Бинаку Эгзон из команды Мальме сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ольссон Йонас из команды Юргорден.
66'
Бачиру Фуад из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
66'
Эрик Ларссон из команды Мальме делает отличный кросс...
65'
Игроки ФК "Мальме" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Судья сигнализирует, что Рикс Сёрен из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Карлстрём Йеспер
63'
63'
Бачиру Фуад не смог попасть в створ ударом издали
63'
Радетинац Харис из команды Юргорден толкнул локтем оппонента. Это Траустасон Арнор заработал фол
62'
Удар от ворот произведет Мальме
62'
Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали
62'
Игроки ФК "Юргорден" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Траустасон Арнор из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Исакссон Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Траустасон Арнор из команды Мальме подал угловой слева.
60'
Хороший удар издали нанес Рикс Сёрен, но отличный сейв сделал Исакссон Андреас. Угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Судья сигнализирует, что Страндберг Карлос из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Jacob Une Larsson
59'
Бинаку Эгзон из команды Мальме делает неудачный навес.
59'
58'
Игроки ФК "Юргорден" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Исакссон Андреас взял и забрал мяч на выходе
58'
58'
Судья сигнализирует, что Радетинац Харис из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Бачиру Фуад
57'
Кадевере Тино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Траустасон Арнор из команды Мальме подал угловой справа.
57'
Marcus Danielsson предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
Бинаку Эгзон из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Кадевере Тино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Траустасон Арнор из команды Мальме подал угловой справа.
54'
Траустасон Арнор из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Marcus Danielsson из команды Юргорден играет слишком грубо. Розенберг Маркус оказался на газоне.
52'
Розенберг Маркус из команды Мальме в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Мальме
51'
Ринг Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
49'
Судья свистит. Jacob Une Larsson атаковал сзади соперника. Это Бачиру Фуад заработал своей команде штрафной
49'
Розенберг Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Судья сигнализирует, что Рикс Сёрен из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Радетинац Харис
47'
Felix Beijmo сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Мрабти Керим из команды Юргорден забил гол! Легко это для такого игрока, как Мрабти Керим
47'
Felix Beijmo из команды Юргорден делает отличный кросс...
46'
Судья сигнализирует, что Кадевере Тино из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Нильсен Лассе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Юргорден играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Эрик Ларссон из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Рикс Сёрен из команды Мальме делает пас партнеру.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игрок команды Мальме совершает фол
44'
Мрабти Керим наказан за толчок Нильсен Лассе
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
41'
Мрабти Керим наказан за толчок Бачиру Фуад
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Судья сигнализирует, что Страндберг Карлос из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Исакссон Андреас
40'
Страндберг Карлос имел все шансы забить, но Исакссон Андреас сделал отличный сейв!
39'
Розенберг Маркус нанес удар издали, а Исакссон Андреас отбил его обратно в игру!
39'
Игроки ФК "Мальме" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Бенгтссон Расмус наказан за толчок Ольссон Йонас
38'
37'
Траустасон Арнор получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
37'
Судья сигнализирует, что Карлстрём Йеспер из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
36'
Удар от ворот произведет Мальме
36'
ШАНС! Jacob Une Larsson нанес удар с лета, но не попал по воротам!
36'
Карлстрём Йеспер из команды Юргорден подал угловой справа.
35'
Felix Beijmo из команды Юргорден делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
33'
Ольссон Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Jacob Une Larsson из команды Юргорден играет слишком грубо. Розенберг Маркус оказался на газоне.
31'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Радетинац Харис из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Рикс Сёрен
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Исакссон Андреас взял и забрал мяч на выходе
30'
Розенберг Маркус из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
30'
Felix Beijmo нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Далин Юхан взял и забрал мяч на выходе
30'
Ринг Джонатан из команды Юргорден плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Ринг Джонатан из команды Юргорден играет в стеночку с партнером по команде. Мрабти Керим это был.
29'
Бенгтссон Расмус наказан за толчок Кадевере Тино
28'
Игра в одни ворота сейчас. Юргорден доминирует и владеет мячом
27'
Бинаку Эгзон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ринг Джонатан из команды Юргорден делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Отличные скиллы показывает Ринг Джонатан, обводя своих соперников
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Felix Beijmo из команды Юргорден отправил кросс в штрафную...
24'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Мрабти Керим грубо играет против соперника. Пострадал Бенгтссон Расмус
23'
Какой промах! Marcus Danielsson имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Судья свистит. Бенгтссон Расмус атаковал сзади соперника. Это Кадевере Тино заработал своей команде штрафной
22'
Marcus Danielsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Marcus Danielsson наказан за толчок Нильсен Лассе
21'
20'
Бинаку Эгзон из команды Мальме играет слишком грубо. Радетинац Харис оказался на газоне.
19'
Судья сигнализирует, что Jacob Une Larsson из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
17'
Ольссон Йонас из команды Юргорден сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
17'
Карлстрём Йеспер сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Jacob Une Larsson из команды Юргорден забил гол! Легко это для такого игрока, как Jacob Une Larsson
17'
Карлстрём Йеспер из команды Юргорден подал угловой слева.
17'
Радетинац Харис нанес удар головой, но Далин Юхан перевел мяч на угловой!
17'
Ринг Джонатан из команды Юргорден делает отличный кросс...
16'
16'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Отличные скиллы показывает Ринг Джонатан, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Траустасон Арнор наказан за толчок Felix Beijmo
15'
Удар от ворот произведет Мальме
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Сафари Беранг получил травму и заменен. Бинаку Эгзон выходит на поле.
14'
Сафари Беранг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Jacob Une Larsson из команды Юргорден делает неудачный навес.
12'
Далин Юхан взял и забрал мяч на выходе
12'
Ринг Джонатан из команды Юргорден делает неудачный навес.
12'
Эрик Ларссон из команды Мальме опасно и грубо сыграл. Ринг Джонатан пострадал.
11'
Страндберг Карлос из команды Мальме в офсайде
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Jacob Une Larsson нанес удар головой, но Далин Юхан спокойно отбил мяч.
10'
Карлстрём Йеспер из команды Юргорден подал угловой справа.
9'
Опасность! Jacob Une Larsson из команды Юргорден отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Jacob Une Larsson из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Сафари Беранг
6'
Ольссон Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сафари Беранг из команды Мальме забрасывает мяч в штрафную.
6'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Бачиру Фуад из команды Мальме забрасывает мяч в штрафную.
5'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Felix Beijmo из команды Юргорден делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Мальме" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Судья сигнализирует, что Jacob Une Larsson из команды Юргорден поставил подножку. Пострадал Рикс Сёрен
2'
Игрок из команды Юргорден делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Страндберг Карлос из команды Мальме в офсайде
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мальме". Встреча началась!
Первый тайм
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Начало матча отложено.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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