- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:1
Конец матча
35' Желтая карточкаNikao
35' Желтая карточкаBruno Bianchi
1:0
37' ГолЛеал Луиш
49' Желтая карточкаЛучо Гонсалес
2:0
66' ГолЛеал Луиш
79' Желтая карточкаLeonel Ferroni
2:1
85' ГолNikao
|
35'
35'
37'
1:0
49'
66'
2:0
79'
85'
2:1
Состав команд
Ньюэллс Олд Бойз
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 17 Braian Rivero Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- 20 Leonel Ferroni
- 30 Facundo Nadalin
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue
- 22 Joaquin Varela
- 14 Alexis Rodrigues
Атлетико Паранаэнсе
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 27 Ivaldo Защитник
- 4 Thiago Heleno Защитник
- 8 Павес Эстебан Защитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 11 Nikao Нападающий
- 6 Renan Lodi
- 17 Guilherme XIV
- 5 Pablo I
- Запасные игроки
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 9 Ribamar Полузащитник
- 32 Felipe Alves
- 25 Wanderson VIII
- 16 Bruno Moura
- 30 Bergson
- 2 Jonatan VII
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
- 22.03.2018 Толедо 1:1 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 19.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Лондрина ЕК P2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 10.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 7:1 Риу-Бранку P2GS
- 08.03.2018 Прудентопулис 1:2 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 03.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 КЕ Униао P2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
- 22.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:4 Атлетико Тубарао К
- 18.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Риу-Бранку P1S
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Копа Судамерикана
Будет доступно позже.
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
84'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Matheus Rossetto уходит с поля, а Wanderson выходит на его замену.
84'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Хуан Игнасио Сильс уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
79'
Leonel Ferroni получил желтую карточку от судьи
72'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Лучо Гонсалес уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Леал Луиш бьет в цель!
65'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме уходит с поля, а Raphael Veiga выходит на его замену.
59'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Braian Rivero уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
49'
Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Леал Луиш бьет в цель!
35'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
35'
Никао получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация