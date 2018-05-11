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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/32 финала
Ньюэллс Олд Бойз
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
35' Желтая карточка
Nikao
35' Желтая карточка
Bruno Bianchi
1:0
37' Гол
Леал Луиш
49' Желтая карточка
Лучо Гонсалес
2:0
66' Гол
Леал Луиш
79' Желтая карточка
Leonel Ferroni
2:1
85' Гол
Nikao
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
84'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Matheus Rossetto уходит с поля, а Wanderson выходит на его замену.
84'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Хуан Игнасио Сильс уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Leonel Ferroni получил желтую карточку от судьи
72'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Лучо Гонсалес уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.

Описание гола
66'
Г О О О О Л - Леал Луиш бьет в цель!
65'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме уходит с поля, а Raphael Veiga выходит на его замену.
59'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Braian Rivero уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Леал Луиш бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Никао получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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