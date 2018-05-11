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0:0
Перерыв
31' Желтая карточкаАлмейда Ричард
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31'
Состав команд
Насьональ Потоси
- Основной состав
- 1 Leonardo Romero Вратарь
- 2 Luis Torrico Защитник
- 15 Jorge Armando Pinero da Silva
- 3 Brian Meza
- 25 Harold Reina
- 16 Wilder Salazar
- 18 Victor Martin Galain
- 14 Edson Perez
- 27 Saul Torres
- 17 Aldo Ruben Paniagua Riveros
- 23 Фернандо Монтенегро
- Запасные игроки
- 12 Хорхе Круз
- 4 Juan Galvis
- 5 Walter Rioja
- 8 Miguel Angel Quiroga Castillo
- 20 Jorge Samuel Flores
- 9 Aldo Velasco
- 10 Хесус Рональд Галлегос Вера
Флуминенсе
- Основной состав
- 22 Cesar Julio III Вратарь
- 25 Алмейда Ричард Защитник
- 4 Renato Chaves Защитник
- 3 Gum Защитник
- 10 Сорноса Хуниор Полузащитник
- 2 Жилберто Жуниор Полузащитник
- 7 Pablo III
- 9 Pedro Rodriguez V
- 13 Frazan
- 6 Ayrton III
- 16 Jadson III
- Запасные игроки
- 17 Робсон Жануариу Защитник
- 29 Карлос Жоао Полузащитник
- 26 Mateus Norton Полузащитник
- 8 Douglas Gomes Полузащитник
- 12 Marlon Полузащитник
- 15 Leo III
- 27 Rodolfo II
Предыдущие игры
Насьональ Потоси (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.05.2018 Насьональ Потоси 1:2 Боливар П
- 28.04.2018 Аурора Кочабамба 2:0 Насьональ Потоси П
- 22.04.2018 Насьональ Потоси 4:3 Блуминг П
- 17.04.2018 Спорт Бойз Варнес 4:0 Насьональ Потоси П
- 12.04.2018 Флуминенсе 3:0 Насьональ Потоси КС
- 07.04.2018 Насьональ Потоси 2:2 Рояль Пари П
- 31.03.2018 Стронгест 0:1 Насьональ Потоси П
- 26.03.2018 Насьональ Потоси 1:1 Аурора Кочабамба П
- 18.03.2018 Насьональ Потоси 2:3 Реал Потоси П
- 14.03.2018 Насьональ Потоси 2:2 Сан-Хосе Оруро П
- 06.03.2018 Блуминг 1:2 Насьональ Потоси П
- 25.02.2018 Насьональ Потоси 3:0 Спорт Бойз Варнес П
- 18.02.2018 Рояль Пари 1:0 Насьональ Потоси П
- 08.02.2018 Насьональ Потоси 0:1 Стронгест П
- 04.02.2018 Реал Потоси 3:2 Насьональ Потоси П
- 27.01.2018 Сан-Хосе Оруро 1:2 Насьональ Потоси П
- 17.12.2017 Насьональ Потоси 3:1 Сан-Хосе Оруро П
- 10.12.2017 Насьональ Потоси 1:1 Боливар П
- 07.12.2017 Университарио Сукре 2:0 Насьональ Потоси П
- 01.12.2017 Насьональ Потоси 2:1 Гуабира П
Флуминенсе (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.05.2018 Витория 1:2 Флуминенсе СA
- 29.04.2018 Флуминенсе 1:1 Сан-Паулу СA
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 15.04.2018 Коринтианс 2:1 Флуминенсе СA
- 12.04.2018 Флуминенсе 3:0 Насьональ Потоси КС
- 30.03.2018 Флуминенсе 2:3 Васко да Гама ЧК
- 25.03.2018 Флуминенсе 3:0 Ботафого КК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Кабуфриэнсе 1:1 Флуминенсе CTRGS
- 16.03.2018 Аваи 1:0 Флуминенсе К
- 12.03.2018 Флуминенсе 2:1 Нова-Игуасу CTRGS
- 08.03.2018 Васко да Гама 0:0 Флуминенсе CTRGS
- 04.03.2018 Флуминенсе 2:1 Вольта Редонда CTRGS
- 02.03.2018 Флуминенсе 1:2 Аваи К
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго CTRGS
- 21.02.2018 Бангу 0:4 Флуминенсе CTRGS
- 16.02.2018 Флуминенсе 5:0 Сальгиеро К
- 04.02.2018 Флуминенсе 1:0 Макао ККГ
- 01.02.2018 Калденсе 0:1 Флуминенсе К
- 29.01.2018 Мадурейра 1:2 Флуминенсе ККГ
Последние игры между собой
Насьональ Потоси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.04.2018 Флуминенсе 3:0 Насьональ Потоси Копа Судамерикана
Будет доступно позже.
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Richard получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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