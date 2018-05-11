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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/32 финала
Насьональ Потоси
0:0
Перерыв
Флуминенсе
0'
31' Желтая карточка
Алмейда Ричард
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Richard получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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