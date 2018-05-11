Стадион: Воркерс
2:2
Конец матча
1:0
8' ГолБакамбу Седрик
1:1
12' ГолЗахави Эран
23' Желтая карточкаYu Zhang
66' Желтая карточкаЮй Ян
1:2
75' ГолЗахави Эран
75' Желтая карточкаСень Хоу
77' Желтая карточкаMiao Tang II
2:2
83' ГолБакамбу Седрик
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Tixiang Li
93'
93'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
92'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
92'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Xiaole Wang
91'
Судья свистит. Junior Urso атаковал сзади соперника. Это Пяо Чэн заработал своей команде штрафной
90'
90'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Zhengyu Huang
89'
Хайфэн Дин коснулся мяча рукой.
89'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Junior Urso имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
83'
Ziming Wang сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бакамбу Седрик из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
83'
Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
83'
83'
Должен был быть гол! Бакамбу Седрик имел отличный шанс, но Ченг Юелей не дал голу состоятся!
83'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
83'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
82'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Хайфэн Дин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
80'
Сориано Хонатан мяч отрикошетил от ворот
80'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сориано Хонатан нанес удар в каркас ворот!
79'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
79'
О, боже! Сориано Хонатан должен был легко забивать, но попал в штангу!
78'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
77'
Miao Tang получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Miao Tang грубо играет против соперника. Пострадал Ziming Wang
77'
Бакамбу Седрик коснулся мяча рукой.
77'
Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Рефери не любит споров - именно за это Сень Хоу сейчас получил желтую
75'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
75'
Лю Лин сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Захави Эран классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
75'
Сень Хоу ошибается в защите.
75'
74'
Tixiang Li мяч отрикошетил от ворот
74'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
73'
Плохо сыграл Yu Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
73'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
73'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
70'
70'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
69'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
69'
69'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Тактическая замена. Junliang Ma уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
68'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
67'
Виера Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
67'
Отличные скиллы показывает Ziming Wang, обводя своих соперников
66'
Юй Ян получил желтую карточку от судьи
66'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Junior Urso заработал фол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Отличные скиллы показывает Zhizhao Chen, обводя своих соперников
64'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
63'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Сориано Хонатан
61'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Tixiang Li
61'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
60'
60'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
59'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
59'
Отличный пас сделал Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
58'
Захави Эран коснулся мяча рукой.
58'
57'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
56'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
55'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
54'
Ziming Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
54'
Назначен штрафной. Пострадал Бакамбу Седрик, его свалил Tixiang Li.
53'
52'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Судья свистит. Junior Urso атаковал сзади соперника. Это Бакамбу Седрик заработал своей команде штрафной
49'
49'
49'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
48'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
46'
Huan Liu получил травму и заменен. Тэнлун Лэй выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Сориано Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
46'
Junior Urso возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Junior Urso получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Junior Urso на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
45'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Отличные скиллы показывает Miao Tang, обводя своих соперников
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Джианг Тао наказан за толчок Junliang Ma
42'
42'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
40'
Какой промах! Виера Хонатан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
40'
Huan Liu из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
39'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
39'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает передачу одноклубнику.
39'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
39'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Отличная возможность! Junior Urso упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
38'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
38'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лю Лин выбил мяч подальше от ворот.
37'
Опасность! Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжи Сяо
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
33'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
31'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Опасность! Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Junior Urso
29'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
29'
Пяо Чэн выбил мяч подальше от ворот.
27'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Игрок из команды Гуанчжоу Фули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
26'
Лю Лин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
26'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
25'
Сориано Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
24'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Yu Zhang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Безумный фол. Yu Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Zhizhao Chen
22'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
21'
Zhongguo Chi не смог попасть в створ ударом издали
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Ченг Юелей не дал случится голу! Dun Ba должен был забивать, но Ченг Юелей сделал отличный сейв
20'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
18'
18'
Dun Ba имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
18'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Бакамбу Седрик коснулся мяча рукой.
16'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
16'
Опасность! Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
14'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
Лю Лин сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Захави Эран классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
12'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
12'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
Отличный командный гол!
8'
Пяо Чэн сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
8'
8'
Пяо Чэн разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Безумный фол. Пяо Чэн грубо играет против соперника. Пострадал Junior Urso
7'
Отличные скиллы показывает Junior Urso, обводя своих соперников
7'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
7'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 10% времени, а гости – 90%.
4'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
1'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Фули". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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