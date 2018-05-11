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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2591
9' Желтая карточкаChristian Ljungberg
29' Желтая карточкаDiego Montiel II
1:0
30' ПенальтиDiego Montiel II
1:1
35' ПенальтиЮханссон Петр
45' Желтая карточкаFitim Kastrati
48' Желтая карточкаSamuel Gussman
2:1
55' ПенальтиDiego Montiel II
55' Желтая карточкаБьоркман Йеспер
68' Желтая карточкаErik Toernros
3:1
83' ГолDaniel Paulson
|
29'
30'
1:0
35'
1:1
45'
48'
55'
2:1
55'
68'
83'
3:1
Состав команд
96
Алиев
Алибек
13
Край
Антон
Эргрюте 3-4-3
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 23 David Engstroem Защитник
- 6 Hannes Sahlin-Gustavsson Защитник
- 22 Filip Almstroem-Taehti Полузащитник
- 8 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 20 Diego Montiel II Полузащитник
- 18 Эрикссон Якоб Полузащитник
- 27 Jens-Lys Michel Cajuste Нападающий
- 96 Алиев Алибек Нападающий
- 14 Daniel Paulson Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Danny Ervik Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Нападающий
- 7 Слипер Даниэль Нападающий
- 17 Emil Skogh Нападающий
- 10 Mohamed Said Adan
- 30 Oskar Blank
- 15 Gustav Ludwigson
Гефле 4-5-1
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 13 Край Антон Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 8 Christian Ljungberg Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 14 Fitim Kastrati Полузащитник
- 24 Leo Bengtsson Полузащитник
- 10 Erik Toernros Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 23 Yassin Housni
- 11 Adam Wiberg
- 20 Sebastian Sandlund
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
Эргрюте (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.05.2018 Дегерфорс 0:1 Эргрюте С
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 03.04.2018 Варбергс Боис 0:2 Эргрюте С
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 11.11.2017 Эргрюте 3:1 Мьельбю С
- 08.11.2017 Мьельбю 2:1 Эргрюте С
- 04.11.2017 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Варбергс Боис 0:0 Эргрюте С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 10.09.2017 Эргрюте 3:0 Сюрианска С
- 04.09.2017 ГАИС 1:1 Эргрюте С
- 26.08.2017 Далкурд 2:1 Эргрюте С
Гефле (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 07.05.2018 Гефле 1:3 Хальмстад С
- 27.04.2018 ГАИС 0:0 Гефле С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 14.04.2018 Гефле 0:1 Дегерфорс С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Гефле: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|АФК Эскильстуна
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Фалькенберг
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Хельсинборг
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Браге
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|6.
|Варбергс Боис
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|ГАИС
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Хальмстад
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ландскруна
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Гефле
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Фрей
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Гефле делает замену. Эрик Тенрос уходит с поля, а Йельте Якоб выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Daniel Paulson бьет в цель!
80'
Эргрюте делает замену. Jens-Lys Michel Cajuste уходит с поля, а Симон Нильссон выходит на его замену.
79'
Эргрюте делает замену. David Engstroem уходит с поля, а Дэнни Эрвик выходит на его замену.
75'
Эргрюте делает замену. Алиев Алибек уходит с поля, а Gustav Ludwigson выходит на его замену.
68'
Эрик Тенрос получил желтую карточку от судьи
62'
Гефле делает замену. Fitim Kastrati уходит с поля, а Флорен Йеспер выходит на его замену.
55'
Бьоркман Йеспер получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Diego Montiel из команды Эргрюте забивает с точки!
48'
Samuel Gussman получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Гефле делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Adam Wiberg выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Fitim Kastrati получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Юханссон Петр из команды Гефле забивает с точки!
30'
Г О О О О Л - Diego Montiel из команды Эргрюте забивает с точки!
29'
Diego Montiel получил желтую карточку от судьи
9'
Christian Ljungberg получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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