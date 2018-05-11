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Зрители: 2591
Эргрюте
3:1
Конец матча
Гефле
0'
9' Желтая карточка
Christian Ljungberg
29' Желтая карточка
Diego Montiel II
1:0
30' Пенальти
Diego Montiel II
1:1
35' Пенальти
Юханссон Петр
45' Желтая карточка
Fitim Kastrati
48' Желтая карточка
Samuel Gussman
2:1
55' Пенальти
Diego Montiel II
55' Желтая карточка
Бьоркман Йеспер
68' Желтая карточка
Erik Toernros
3:1
83' Гол
Daniel Paulson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Гефле делает замену. Эрик Тенрос уходит с поля, а Йельте Якоб выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Daniel Paulson бьет в цель!
80'
Эргрюте делает замену. Jens-Lys Michel Cajuste уходит с поля, а Симон Нильссон выходит на его замену.
79'
Эргрюте делает замену. David Engstroem уходит с поля, а Дэнни Эрвик выходит на его замену.
75'
Эргрюте делает замену. Алиев Алибек уходит с поля, а Gustav Ludwigson выходит на его замену.

Желтая карточка
68'
Эрик Тенрос получил желтую карточку от судьи
62'
Гефле делает замену. Fitim Kastrati уходит с поля, а Флорен Йеспер выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Бьоркман Йеспер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Diego Montiel из команды Эргрюте забивает с точки!
Желтая карточка
48'
Samuel Gussman получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гефле делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Adam Wiberg выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Fitim Kastrati получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Юханссон Петр из команды Гефле забивает с точки!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Diego Montiel из команды Эргрюте забивает с точки!
Желтая карточка
29'
Diego Montiel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Christian Ljungberg получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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