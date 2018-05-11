Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2863
2:1
Конец матча
1:0
44' ГолПедерсен Мадс
2:0
47' ГолMathias Jensen II
55' Желтая карточкаBjarke Jacobsen
59' Желтая карточкаБартолец Карло
65' Желтая карточкаMagnus Kofod Andersen
2:0
66' Не забитый пенальтиAyo Simon Okusun
2:1
89' ГолКристенсен Матиас
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Удар от ворот произведет Норшеланн
93'
Шанс! Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
93'
93'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
92'
Marcus Bobjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
92'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Mikkel Qvist наказан за толчок Рунарссон Рунар Алекс
91'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
91'
Хансен Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
Йонас Торсен сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О О О Л - Mathias Kristensen из команды Хорсенс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
89'
89'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает пас партнеру.
89'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает пас партнеру.
89'
89'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Хансен Беньямин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Tobias Arndal
87'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Какой шанс! Jonathan Amon почти забил, но мяч вынесли с линии!
87'
87'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
87'
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 2863 болельщиков
86'
86'
ШАНС! Jonathan Amon нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
85'
85'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
85'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Mads Pedersen из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
84'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Рунарссон Рунар Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Асанте Эрнест
83'
Тактическая замена. Матиас Нильсен уходит с поля и его заменяет Томас Кортегаард
82'
Mads Pedersen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Rune Frantsen оказался на газоне.
82'
Mathias Kristensen нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
82'
81'
81'
81'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
80'
Как он промахнулся? Mikkel Damsgaard имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает пас партнеру.
80'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Норшеланн
79'
Шанс! Mathias Kristensen из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
79'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
79'
Mathias Jensen получил травму и заменен. Nicklas Strunck выходит на поле.
78'
78'
78'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Jonathan Amon из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
78'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Jonathan Amon не пострадал и надо продолжать игру!
77'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
77'
77'
Судья сигнализирует, что Асанте Эрнест из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Александр Людвиг
76'
Удар от ворот произведет Норшеланн
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Тактическая замена. Bjarke Jacobsen уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
75'
Петер Нюманн наносит удар, но промахивается
75'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает пас партнеру.
75'
74'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Ayo Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
73'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
72'
Опасность предотвращена - Rune Frantsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
72'
Jonathan Amon из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
71'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
71'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
70'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Jonathan Amon из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Александр Людвиг пострадал.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
69'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Удар от ворот произведет Норшеланн
68'
68'
Норшеланн делает оборонительную замену. Magnus Kofod Andersen уходит, а на его место вступает Хансен Беньямин, игрок более защитного плана.
68'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Хансен Беньямин
67'
Ayo Simon Okosun оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс перевел мяч на угловой.
67'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
67'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает пас партнеру.
66'
66'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
65'
Magnus Kofod Andersen получил желтую карточку от судьи
65'
ПЕНАЛЬТИ - Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Rune Frantsen.
65'
Отличные скиллы показывает Rune Frantsen, обводя своих соперников
65'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает пас партнеру.
64'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Mathias Kristensen из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
62'
Йонас Торсен из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
62'
62'
61'
Удар от ворот произведет Норшеланн
61'
Шанс! Александр Людвиг из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
60'
59'
Бартолец Карло получил желтую карточку от судьи
59'
Судья свистит. Бартолец Карло атаковал сзади соперника. Это Ханссон Халлюр заработал своей команде штрафной
59'
59'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
59'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Jonathan Amon из команды Норшеланн играет слишком грубо. Rune Frantsen оказался на газоне.
58'
58'
58'
Тактическая замена. Oliver Drost уходит с поля и его заменяет Mathias Kristensen
58'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
58'
Йонас Торсен из команды Хорсенс находит одноклубника четким пасом пяткой.
56'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
56'
Отличный пас сделал Jonathan Amon из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Bjarke Jacobsen получил желтую карточку от судьи
55'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс играет слишком грубо. Jonathan Amon оказался на газоне.
54'
Судья сигнализирует, что Rune Frantsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
54'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
53'
Удар от ворот произведет Норшеланн
53'
Йонас Торсен из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает пас партнеру.
53'
Rune Frantsen из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
53'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
52'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс играет слишком грубо. Рюгаард-Йенсен Миккел оказался на газоне.
52'
Удар от ворот произведет Норшеланн
51'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает неудачный навес.
51'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Rune Frantsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
50'
Ayo Simon Okosun наказан за толчок Нельссон Виктор
50'
Rune Frantsen из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
50'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает пас партнеру.
50'
49'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Норшеланн
49'
Oliver Drost решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Ayo Simon Okosun заработал фол
47'
ГОООООЛ - Mathias Jensen из команды Норшеланн забивает из-за штрафной площади
47'
Mathias Jensen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
47'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Асанте Эрнест коснулся мяча рукой.
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
45'
45'
Oliver Drost из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
45'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает пас партнеру.
45'
45'
Йонас Торсен из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
44'
Jonathan Amon сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Mads Pedersen изменил счет на табло!
44'
Mads Pedersen из команды Норшеланн играет в стеночку с партнером по команде. Jonathan Amon это был.
43'
Удар от ворот произведет Норшеланн
43'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
41'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
40'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Jonathan Amon из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
40'
40'
39'
39'
39'
39'
38'
Mathias Jensen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Йонас Торсен наказан за толчок Jonathan Amon
36'
Godsway Donyoh нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
35'
Bjarke Jacobsen нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
35'
35'
Бартолец Карло из команды Норшеланн играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
34'
33'
33'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ayo Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
32'
Mikkel Qvist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Удар от ворот произведет Норшеланн
30'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
30'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Отличные скиллы показывает Rune Frantsen, обводя своих соперников
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Удар от ворот произведет Норшеланн
28'
28'
28'
27'
27'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
26'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Судья сигнализирует, что Rune Frantsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
24'
24'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
24'
Jonathan Amon из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
23'
23'
Выглядело как неплохой момент. Ханссон Халлюр из команды Хорсенс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
22'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Матч остановлен
22'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Mathias Jensen из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Опасность предотвращена - Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
20'
Отличные скиллы показывает Ayo Simon Okosun, обводя своих соперников
19'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
18'
Удар от ворот произведет Норшеланн
18'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
16'
Ханссон Халлюр имел все шансы забить, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв!
16'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
16'
16'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Marcus Bobjerg выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
14'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Mathias Jensen из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Ханссон Халлюр пострадал.
12'
12'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Шанс! Godsway Donyoh из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
11'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Шанс! Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
10'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
10'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
9'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Нельссон Виктор заработал фол
9'
8'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
7'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
7'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
6'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
6'
Александр Людвиг из команды Хорсенс в офсайде
6'
6'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
5'
5'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
5'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
4'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Матиас Нильсен выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Удар от ворот произведет Норшеланн
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Oliver Drost нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает пас партнеру.
2'
2'
2'
Jonathan Amon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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