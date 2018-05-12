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Стадион: Би-Си Плэйс
2:2
Конец матча
0:1
35' ГолМартинес Томас
1:1
45' ГолJose Aja
61' Желтая карточкаKei Ansu Kamara
64' Желтая карточкаГарсия Оскар IV
88' Желтая карточкаАлварес Артуро
1:2
89' ГолMauro Manotas
2:2
90' ГолУостон Кендаль
90' Желтая карточкаМартинес Томас
|
35'
0:1
45'
1:1
61'
64'
88'
89'
1:2
90'
2:2
90'
Состав команд
12
Brian
Rowe
18
Jose
Aja
66
Хазаль
Али
23
Joe
Willis
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 7 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Эфрайн Хуарес Защитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 28 Jakob Nerwinski
- 39 Sean Melvin
- Главный тренер: Carl Robinson
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 19 Mac Steeves
- 13 Luis Gil I
- 25 Eric Bird
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.07.2016 Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 29.05.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 27.03.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 26.10.2015 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 30.08.2015 Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 30.03.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.03.2013 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 21.02.2013 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Товарищеские матчи. Сборные
- 11.06.2012 Хьюстон Динамо 1:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.08.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.04.2011 Хьюстон Динамо 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Коламбус Крю
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Чикаго Файр
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|8.
|Монреаль Импакт
|10
|3
|0
|7
|14 - 24
|9
|9.
|Филадельфия Юнион
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|10.
|Торонто
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|4.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|12 - 18
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Уостон Кендаль бьет в цель!
89'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
88'
Алварес Артуро получил желтую карточку от судьи
83'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Элис Альберт уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
71'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
69'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Рейна Йорди выходит на его замену.
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Эфрайн Хуарес выходит на его замену.
64'
Гарсия Оскар IV получил желтую карточку от судьи
61'
Кей Камара получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Jose Aja бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
14'
Хьюстон Динамо делает замену. Серен Дарвин уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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