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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
35' Гол
Мартинес Томас
1:1
45' Гол
Jose Aja
61' Желтая карточка
Kei Ansu Kamara
64' Желтая карточка
Гарсия Оскар IV
88' Желтая карточка
Алварес Артуро
1:2
89' Гол
Mauro Manotas
2:2
90' Гол
Уостон Кендаль
90' Желтая карточка
Мартинес Томас
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Уостон Кендаль бьет в цель!
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Алварес Артуро получил желтую карточку от судьи
83'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.

73'
Хьюстон Динамо делает замену. Элис Альберт уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
71'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
69'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Рейна Йорди выходит на его замену.
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Эфрайн Хуарес выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Гарсия Оскар IV получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Кей Камара получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Jose Aja бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
14'
Хьюстон Динамо делает замену. Серен Дарвин уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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