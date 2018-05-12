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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
1:1
Перерыв
Шанхай СИПГ
0'
1:0
15' Гол
Суарес Марио
1:1
32' Гол
Лэй У
42' Желтая карточка
Binbin Chen
45' Желтая карточка
Junlin Min
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Fan Wang нарушил правила.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Junlin Min получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
45'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
45'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Ахмедов Одил нарушает правила. Ting Yang пострадал
Желтая карточка
42'
Binbin Chen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
42'
И Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Шэньчао Ван атаковал сзади соперника. Это Bubacarr Trawally заработал своей команде штрафной
40'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
38'
Festus Baise предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Угловой
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
36'
Вей Ду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
35'
Binbin Chen нарушает правила. Ting Yang пострадал
32'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
32'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Ахмедов Одил наказан за толчок Суарес Марио
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Чери Тьяронн бьет со штрафного в створ, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
Фол, нарушение
29'
Guan He наказан за толчок Bubacarr Trawally
29'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
24'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Суарес Марио оказался на газоне.
23'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Шэньчао Ван наказан за толчок Bubacarr Trawally
22'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
22'
Шанс! Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
Угловой
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
21'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
19'
Fan Wang коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
Угловой
15'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
15'
Wei Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
15'
Элкесон Кардосо нарушил правила.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чери Тьяронн сделал результативную передачу.
15'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Суарес Марио из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Ting Yang грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос
14'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Опасность предотвращена - Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн вступил в отбор удачно
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
13'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Назначен штрафной. Пострадал Wei Zhang, его свалил Xin Tang.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
И Чжан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Guan He из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
9'
Festus Baise предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Festus Baise
6'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
5'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
5'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
4'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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