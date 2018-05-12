Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
1:1
Перерыв
1:0
15' ГолСуарес Марио
1:1
32' ГолЛэй У
42' Желтая карточкаBinbin Chen
45' Желтая карточкаJunlin Min
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Fan Wang нарушил правила.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Junlin Min получил желтую карточку от судьи
45'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Ахмедов Одил нарушает правила. Ting Yang пострадал
42'
Binbin Chen получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чери Тьяронн
42'
И Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
41'
40'
Судья свистит. Шэньчао Ван атаковал сзади соперника. Это Bubacarr Trawally заработал своей команде штрафной
40'
40'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
38'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
38'
Festus Baise предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
36'
Вей Ду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Binbin Chen нарушает правила. Ting Yang пострадал
32'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
32'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
Ахмедов Одил наказан за толчок Суарес Марио
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Чери Тьяронн бьет со штрафного в створ, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
29'
Guan He наказан за толчок Bubacarr Trawally
29'
26'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
25'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Суарес Марио оказался на газоне.
23'
23'
Шэньчао Ван наказан за толчок Bubacarr Trawally
22'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
22'
Шанс! Вей Ду из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
21'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Fan Wang коснулся мяча рукой.
18'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
15'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
15'
Wei Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Элкесон Кардосо нарушил правила.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чери Тьяронн сделал результативную передачу.
15'
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Суарес Марио из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
15'
Безумный фол. Ting Yang грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос
14'
14'
14'
Опасность предотвращена - Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн вступил в отбор удачно
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Назначен штрафной. Пострадал Wei Zhang, его свалил Xin Tang.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
10'
И Чжан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Guan He из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
9'
Festus Baise предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Festus Baise
6'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
5'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
4'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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