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Стадион:
Чанчунь Ятай
0:0
Перерыв
Тяньцзинь Тэда
0'
45' Желтая карточка
Honglue Zhao
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
47'
Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Жао Хонглуе грубо играет против соперника. Пострадал Marinho
46'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
46'
Long Tan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
45'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
45'
Исмаилов Анзур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
45'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Guang Li атаковал сзади соперника. Это Muzepper Mirahmetjan заработал своей команде штрафной
Офсайд
43'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
42'
Хуэй Жиакан наказан за толчок Rui Yu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Marinho
38'
Исмаилов Анзур нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
Угловой
37'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
37'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
36'
ШАНС! Хуэй Жиакан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Marinho заработал фол
Фол, нарушение
32'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
28'
Marinho из команды Чанчунь Ятай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
28'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Хуэй Жиакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
Шанс! Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
25'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
25'
Marinho из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Жао Хонглуе оказался на газоне.
24'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
23'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
23'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Головой пробил Исмаилов Анзур, но голкипер отбил его в поле!
21'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
20'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Офсайд
16'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
15'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Фан Ксяодонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
11'
ШАНС! Игало Одион нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
10'
Хуэй Жиакан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
8'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
8'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
7'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Вибе Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Marinho заработал фол
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
4'
Игало Одион наказан за толчок Бастианс Феликс
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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