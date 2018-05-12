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Стадион: Changchun Stadium
0:0
Перерыв
45' Желтая карточкаHonglue Zhao
|
45'
Состав команд
13
Fan
Yi
4
Rui
Yu
15
Jie
Sun
21
Чао
Хэ
32
Guang
Li
17
Xiaodong
Fan
29
Long
Tan
1
Jia
Du
19
Yuefeng
Bai
26
Yang
Cao
22
Hao
Guo
4
Fan
Yang
17
Jiakang
Hui
Чанчунь Ятай 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Fan Yi Вратарь
- 4 Rui Yu Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 5 Исмаилов Анзур Защитник
- 33 Xiaofei Zhang Защитник
- 7 Marinho II Полузащитник
- 21 Чао Хэ Полузащитник
- 32 Guang Li Полузащитник
- 17 Xiaodong Fan Полузащитник
- 29 Long Tan Полузащитник
- 9 Игало Одион Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Yake Wu Вратарь
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 37 Dadi Zhou Полузащитник
- 31 Чанчэн Чэн Нападающий
- 30 Mingyu Zhao
- 22 Shang Li
- 20 Tiancheng Tan
- Главный тренер: Jingang Chen
Тяньцзинь Тэда 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jia Du Вратарь
- 19 Yuefeng Bai Защитник
- 26 Yang Cao Защитник
- 15 Бастианс Феликс Защитник
- 3 Honglue Zhao Защитник
- 22 Hao Guo Полузащитник
- 25 Muzepper Mirahmetjan Полузащитник
- 4 Fan Yang Полузащитник
- 10 Оби Микель Джон Полузащитник
- 17 Jiakang Hui Полузащитник
- 7 Ачеампонг Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Qipeng Yang Вратарь
- 5 Tianyi Qiu Защитник
- 8 Yuanyi Li Полузащитник
- 23 Wanshun Yang
- 20 Haoyu Mao
- 16 Rui Peng
- 6 Jiarun Gao
- Главный тренер: Штилике Ули
Предыдущие игры
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.05.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай С
- 29.04.2018 Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ С
- 24.04.2018 Сычуань Цзюнью 1:1 Чанчунь Ятай К
- 21.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 2:5 Чанчунь Ятай С
- 15.04.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Хэнань Цзянье С
- 07.04.2018 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 31.03.2018 Чанчунь Ятай 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.03.2018 Чанчунь Ятай 1:1 Бэйцзин Женьхэ С
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 02.03.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 04.11.2017 Бэйцзин Гоань 1:2 Чанчунь Ятай С
- 29.10.2017 Чанчунь Ятай 3:1 Чуньцинь Лифан С
- 22.10.2017 Чанчунь Ятай 3:1 Цзянсу Сунин С
- 14.10.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Чанчунь Ятай С
- 24.09.2017 Чанчунь Ятай 0:0 Хэбей Форчун С
- 15.09.2017 Тяньцзинь Тэда 1:5 Чанчунь Ятай С
- 08.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Чанчунь Ятай С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 13.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Яньбянь С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
Тяньцзинь Тэда (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.05.2018 Тяньцзинь Тэда 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 02.05.2018 Бэйцзин Гоань 1:0 Тяньцзинь Тэда К
- 28.04.2018 Бэйцзин Женьхэ 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.04.2018 Хубей Люйин 2:2 Тяньцзинь Тэда К
- 22.04.2018 Шанхай СИПГ 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.04.2018 Тяньцзинь Тэда 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 06.04.2018 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 01.04.2018 Цзянсу Сунин 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 11.03.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 03.03.2018 Тяньцзинь Тэда 1:1 Хэбей Форчун С
- 04.11.2017 Тяньцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Тяньцзинь Тэда С
- 22.10.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 27.09.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.09.2017 Тяньцзинь Тэда 1:5 Чанчунь Ятай С
- 09.09.2017 Шанхай СИПГ 3:1 Тяньцзинь Тэда С
- 19.08.2017 Ляонин Хувин 1:1 Тяньцзинь Тэда С
Последние игры между собой
Чанчунь Ятай: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Тяньцзинь Тэда: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 15.09.2017 Тяньцзинь Тэда 1:5 Чанчунь Ятай Суперлига
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 21.09.2016 Тяньцзинь Тэда 4:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 03.04.2016 Чанчунь Ятай 4:4 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 15.08.2015 Чанчунь Ятай 2:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 03.05.2015 Тяньцзинь Тэда 1:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 04.10.2014 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 17.05.2014 Тяньцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 20.10.2013 Чанчунь Ятай 3:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 22.06.2013 Тяньцзинь Тэда 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 03.11.2012 Тяньцзинь Тэда 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 01.07.2012 Тяньцзинь Тэда 1:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 02.10.2011 Тяньцзинь Тэда 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 24.04.2011 Чанчунь Ятай 3:3 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 27.10.2010 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 18.07.2010 Тяньцзинь Тэда 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 27.09.2009 Тяньцзинь Тэда 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 23.05.2009 Чанчунь Ятай 1:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 23.11.2008 Чанчунь Ятай 0:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 12.07.2008 Тяньцзинь Тэда 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
Чанчунь Ятай
Тяньцзинь Тэда
-
0 Голы 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
7 Дистанция, км 5
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|10
|6
|2
|2
|25 - 10
|20
|2.
|Шаньдун Лунэн
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Бэйцзин Гоань
|10
|5
|4
|1
|23 - 16
|19
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Цзянсу Сунин
|9
|5
|1
|3
|17 - 11
|16
|6.
|Гуанчжоу Фули
|10
|5
|1
|4
|21 - 22
|16
|7.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|8.
|Тяньцзинь Тэда
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Бэйцзин Женьхэ
|9
|3
|3
|3
|6 - 10
|12
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Чуньцинь Лифан
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Хэбей Форчун
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Хэнань Цзянье
|9
|2
|1
|6
|5 - 15
|7
|15.
|Далянь Эйрбин
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|1:1
|10
|1
|1
|8
|13 - 25
|4
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
47'
Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Жао Хонглуе грубо играет против соперника. Пострадал Marinho
46'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
46'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
46'
Long Tan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
45'
Исмаилов Анзур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Судья свистит. Guang Li атаковал сзади соперника. Это Muzepper Mirahmetjan заработал своей команде штрафной
43'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
42'
Хуэй Жиакан наказан за толчок Rui Yu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
38'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Marinho
38'
Исмаилов Анзур нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
37'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
37'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
ШАНС! Хуэй Жиакан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Marinho заработал фол
32'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
28'
Marinho из команды Чанчунь Ятай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Хуэй Жиакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Шанс! Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
25'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Marinho из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Жао Хонглуе оказался на газоне.
24'
23'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
23'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Головой пробил Исмаилов Анзур, но голкипер отбил его в поле!
21'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
20'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
17'
Судья сигнализирует, что Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
16'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
15'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Фан Ксяодонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
ШАНС! Игало Одион нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
10'
Хуэй Жиакан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Судья сигнализирует, что Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
8'
8'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
7'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
7'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Вибе Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Marinho заработал фол
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Игало Одион наказан за толчок Бастианс Феликс
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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