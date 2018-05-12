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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
2:1
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
12' Желтая карточка
Yougang Xu
32' Желтая карточка
Qing Wu
33' Желтая карточка
Гуарин Фредди
48' Желтая карточка
Цуй Юнчжэ
54' Желтая карточка
Hao Luo
1:0
54' Гол
Гуарин Фредди
1:1
58' Гол
Динь Цзе
2:1
63' Гол
Di Gao
64' Вторая желтая карточка
Qing Wu
90'+7
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Ромеро Оскар нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
Фол, нарушение
93'
Cao Dong нарушает правила. Морено Джованни пострадал
Фол, нарушение
93'
Инь Цуняо нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
92'
Тактическая замена. Yougang Xu уходит с поля и его заменяет Лин Ванг
Угловой
92'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с правой стороны.

Угловой
91'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с левой стороны.
Фол, нарушение
90'
Ромеро Оскар нарушает правила. Nicolas Aguirre пострадал
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Хорошую попытку сделал Цзин Фэн. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Тактическая замена. Джиазе Танг уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
87'
Ruofan Liu получил травму и заменен. Zhen Cong выходит на поле.
Фол, нарушение
87'
Хайо Ронг нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
86'
Инь Цуняо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
85'
Shilin Sun нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
85'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
84'
Гао Ди получил травму и заменен. Ruofan Liu выходит на поле.
83'
Хорошую попытку сделал Морено Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
82'
Инь Цуняо нарушает правила. Jiajun Bai пострадал
Фол, нарушение
81'
Хайо Ронг нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
79'
Nicolas Aguirre нарушает правила. Хайо Ронг пострадал
Фол, нарушение
78'
Синьли Пэн нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
Угловой
77'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с правой стороны.
77'
Тактическая замена. Цуй Юнчжэ уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
Фол, нарушение
76'
Yougang Xu нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
76'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
73'
Jiajun Bai не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
72'
Cao Dong нарушает правила. Shilin Sun пострадал
71'
Тактическая замена. Ke Yang уходит с поля и его заменяет Cao Dong
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
70'
Гуарин Фредди нарушает правила. Nicolas Aguirre пострадал
68'
Nicolas Aguirre пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
68'
Гуарин Фредди пробует нанести удар издали, но Суй Вейе держит все под контролем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Ву Ксинг получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Гао Ди изменил счет на табло!
Фол, нарушение
60'
Синьли Пэн нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
59'
Jiajun Bai нарушает правила. Цуй Юнчжэ пострадал
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Динь Цзе забивает!
Фол, нарушение
57'
Гао Ди нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
Угловой
56'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с правой стороны.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
54'
Г О О О О Л Гуарин Фредди закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
54'
Hao Luo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Ke Yang нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
Фол, нарушение
53'
Гуарин Фредди нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
51'
Jiajun Bai не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Shilin Sun нарушает правила. Кардек Алан пострадал
Желтая карточка
48'
Цуй Юнчжэ получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Цуй Юнчжэ нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
Фол, нарушение
47'
Кардек Алан нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
47'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
47'
Шанс! Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
46'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с левой стороны.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
44'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Фол, нарушение
43'
Гуарин Фредди нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
Фол, нарушение
42'
Гао Ди нарушает правила. Ву Ксинг пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Угловой
39'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с левой стороны.
Фол, нарушение
37'
Гуарин Фредди нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
36'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Кардек Алан нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
Угловой
34'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с правой стороны.
Фол, нарушение
33'
Гуарин Фредди нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
Желтая карточка
33'
Гуарин Фредди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Ву Ксинг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Ву Ксинг нарушает правила. Yougang Xu пострадал
Офсайд
31'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с левой стороны.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
24'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
21'
Синьли Пэн нарушает правила. Морено Джованни пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Угловой
15'
Чуньцинь Лифан произведет угловой с левой стороны.
Желтая карточка
12'
Yougang Xu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Yougang Xu нарушает правила. Nicolas Aguirre пострадал
Офсайд
10'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
10'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
9'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
8'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
8'
Shilin Sun не смог попасть в створ ударом издали
7'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
6'
Кардек Алан нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
6'
Хорошую попытку сделал Морено Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
6'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
4'
Гао Ди коснулся мяча рукой.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
3'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с левой стороны.
Фол, нарушение
2'
Кардек Алан нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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