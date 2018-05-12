Стадион: Хонгкоу
2:1
Конец матча
12' Желтая карточкаYougang Xu
32' Желтая карточкаQing Wu
33' Желтая карточкаГуарин Фредди
48' Желтая карточкаЦуй Юнчжэ
54' Желтая карточкаHao Luo
1:0
54' ГолГуарин Фредди
1:1
58' ГолДинь Цзе
2:1
63' ГолDi Gao
64' Вторая желтая карточкаQing Wu
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Ромеро Оскар нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
93'
Cao Dong нарушает правила. Морено Джованни пострадал
93'
Инь Цуняо нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
92'
Тактическая замена. Yougang Xu уходит с поля и его заменяет Лин Ванг
92'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с правой стороны.
91'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с левой стороны.
90'
Ромеро Оскар нарушает правила. Nicolas Aguirre пострадал
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Хорошую попытку сделал Цзин Фэн. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Тактическая замена. Джиазе Танг уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
87'
Ruofan Liu получил травму и заменен. Zhen Cong выходит на поле.
87'
Хайо Ронг нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
86'
Инь Цуняо не смог попасть в створ ударом издали
85'
Shilin Sun нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
85'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
84'
Гао Ди получил травму и заменен. Ruofan Liu выходит на поле.
83'
Хорошую попытку сделал Морено Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Инь Цуняо нарушает правила. Jiajun Bai пострадал
81'
Хайо Ронг нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Nicolas Aguirre нарушает правила. Хайо Ронг пострадал
78'
Синьли Пэн нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
77'
76'
Yougang Xu нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
73'
Jiajun Bai не смог попасть в створ ударом издали
72'
Cao Dong нарушает правила. Shilin Sun пострадал
71'
Тактическая замена. Ke Yang уходит с поля и его заменяет Cao Dong
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Гуарин Фредди нарушает правила. Nicolas Aguirre пострадал
68'
Nicolas Aguirre пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
68'
Гуарин Фредди пробует нанести удар издали, но Суй Вейе держит все под контролем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Ву Ксинг получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Гао Ди изменил счет на табло!
60'
Синьли Пэн нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Jiajun Bai нарушает правила. Цуй Юнчжэ пострадал
58'
Г О О О О Л - Динь Цзе забивает!
57'
Гао Ди нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Г О О О О Л Гуарин Фредди закручивает штрафной в сетку! Великолепно
54'
Hao Luo получил желтую карточку от судьи
54'
Ke Yang нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
53'
Гуарин Фредди нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
51'
Jiajun Bai не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Shilin Sun нарушает правила. Кардек Алан пострадал
48'
Цуй Юнчжэ получил желтую карточку от судьи
48'
Цуй Юнчжэ нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
47'
Кардек Алан нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
47'
Шанс! Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с левой стороны.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
43'
Гуарин Фредди нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
37'
Гуарин Фредди нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
36'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Кардек Алан нанес удар головой, но Ли Шуай спокойно отбил мяч.
34'
33'
Гуарин Фредди нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
33'
Гуарин Фредди получил желтую карточку от судьи
32'
Ву Ксинг получил желтую карточку от судьи
32'
Ву Ксинг нарушает правила. Yougang Xu пострадал
31'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
28'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
21'
Синьли Пэн нарушает правила. Морено Джованни пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
12'
Yougang Xu получил желтую карточку от судьи
12'
Yougang Xu нарушает правила. Nicolas Aguirre пострадал
10'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
9'
8'
8'
Shilin Sun не смог попасть в створ ударом издали
7'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
6'
Кардек Алан нарушает правила. Aidi Fulang Xisi пострадал
6'
Хорошую попытку сделал Морено Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Гао Ди коснулся мяча рукой.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с левой стороны.
2'
Кардек Алан нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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