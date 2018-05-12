Стадион: Haihe Stadium
1:1
Конец матча
41' Желтая карточкаWei Wu III
64' Желтая карточкаJie Wang
1:0
68' ГолПато Алешандре
79' Желтая карточкаJingdao Jin
90' Желтая карточкаLiu Yiming
90' Желтая карточкаLu Zhang II
90' Желтая карточкаТарделли Диего
1:1
90' ГолПелле Грациано
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
97'
Далэй Ван сделал результативную передачу.
97'
Г О О О О Л - Пелле Грациано изменил счет на табло!
97'
Далэй Ван из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
97'
97'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
96'
Тарделли Диего грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
96'
Лу Чжан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
96'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
95'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
94'
94'
94'
94'
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
93'
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
91'
91'
91'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Yiming Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
90'
Судья свистит. Yiming Liu атаковал сзади соперника. Это Jingdao Jin заработал своей команде штрафной
88'
88'
87'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Yuanjie Su
86'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн направляет мяч в штрафную площадку, но Лу Чжан выбегает и ловит мяч
85'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
85'
85'
85'
85'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
84'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Ванг Ксяолонг получил травму и заменен. Yuanjie Su выходит на поле.
82'
82'
81'
81'
Юнпо Ван нанес удар чуть мимо. Близко!
81'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Судья сигнализирует, что Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
79'
79'
Jingdao Jin сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Судья свистит. Jingdao Jin атаковал сзади соперника. Это Пато Алешандре заработал своей команде штрафной
78'
78'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
77'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
77'
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Жанг Чи
76'
75'
Шанс! Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
75'
Цуй Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Судья свистит. Вон Гвон Ген атаковал сзади соперника. Это Пелле Грациано заработал своей команде штрафной
73'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
72'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
72'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
72'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
68'
Г О О О О Л - Пато Алешандре забивает!
68'
Жанг Чи ошибается в защите.
66'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
65'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Jie Wang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Тарделли Диего оказался на газоне.
64'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Пато Алешандре заработал своей команде штрафной
64'
63'
Пелле Грациано не смог попасть в створ ударом издали
63'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Женг Женг пострадал.
61'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Выглядело как неплохой момент. Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Хорошую попытку сделал Jingdao Jin. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
59'
58'
Тактическая замена. Wei Wu уходит с поля и его заменяет Jie Wang
57'
57'
Shuai Pei не смог попасть в створ ударом издали
57'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
56'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Далэй Ван пострадал.
55'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ванг Ксяолонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
54'
54'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Xinghan Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
53'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
53'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
Jingdao Jin не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
51'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
51'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
49'
Лу Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Ванг Ксяолонг наказан за толчок Junsheng Yao
48'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
48'
47'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
47'
Опасность предотвращена - Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Shuai Pei, обводя своих соперников
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Пато Алешандре не смог попасть в створ ударом издали
45'
Отличные скиллы показывает Haolun Mi, обводя своих соперников
45'
44'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
43'
43'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
42'
42'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Wei Wu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
41'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Пелле Грациано пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
40'
39'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
38'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
38'
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Дай Лин пострадал.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
33'
Плохо сыграл Женг Женг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
33'
Выглядело как неплохой момент. Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
32'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
31'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
28'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
28'
Haolun Mi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Пелле Грациано заработал фол
27'
26'
26'
Сильный дождь сегодня.
25'
25'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тарделли Диего и Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
25'
23'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Haolun Mi пострадал.
23'
23'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
23'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Хао Юньминь пострадал.
21'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
21'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Тарделли Диего пострадал.
19'
18'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
17'
Далэй Ван отбил мяч на угловой после удара Пато Алешандре из штрафной площади.
17'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Haolun Mi оказался на газоне.
14'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Лу Чжан не дал случится голу! Тарделли Диего должен был забивать, но Лу Чжан сделал отличный сейв
14'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тарделли Диего и Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн.
14'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
13'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
13'
Пелле Грациано мяч отрикошетил от ворот
13'
12'
12'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
11'
11'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Junsheng Yao
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Женг Женг
9'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
7'
7'
7'
Пато Алешандре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
6'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Пато Алешандре заработал своей команде штрафной
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
3'
3'
Пато Алешандре не смог попасть в створ ударом издали
2'
2'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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