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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
1:1
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
41' Желтая карточка
Wei Wu III
64' Желтая карточка
Jie Wang
1:0
68' Гол
Пато Алешандре
79' Желтая карточка
Jingdao Jin
90' Желтая карточка
Liu Yiming
90' Желтая карточка
Lu Zhang II
90' Желтая карточка
Тарделли Диего
1:1
90' Гол
Пелле Грациано
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
97'
Далэй Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
97'
Г О О О О Л - Пелле Грациано изменил счет на табло!
97'
Далэй Ван из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
Угловой
97'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.

97'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
96'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
96'
Тарделли Диего грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
96'
Лу Чжан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
96'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
95'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Судья свистит. Haolun Mi атаковал сзади соперника. Это Цуй Пэн заработал своей команде штрафной
94'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
94'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
93'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
91'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
91'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
90'
Yiming Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
90'
Судья свистит. Yiming Liu атаковал сзади соперника. Это Jingdao Jin заработал своей команде штрафной
88'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Yuanjie Su
86'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн направляет мяч в штрафную площадку, но Лу Чжан выбегает и ловит мяч
85'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
85'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
85'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
84'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
83'
Ванг Ксяолонг получил травму и заменен. Yuanjie Su выходит на поле.
82'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
81'
Юнпо Ван нанес удар чуть мимо. Близко!
81'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
79'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
79'
Jingdao Jin сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Jingdao Jin атаковал сзади соперника. Это Пато Алешандре заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
78'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
77'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Жанг Чи
76'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
75'
Шанс! Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
75'
Цуй Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Вон Гвон Ген атаковал сзади соперника. Это Пелле Грациано заработал своей команде штрафной
73'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
72'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
72'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Юнпо Ван
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Пато Алешандре забивает!
68'
Жанг Чи ошибается в защите.
Офсайд
66'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Офсайд
65'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
65'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
64'
Jie Wang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Тарделли Диего оказался на газоне.
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Пато Алешандре заработал своей команде штрафной
64'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
63'
Пелле Грациано не смог попасть в створ ударом издали
63'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
62'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Женг Женг пострадал.
61'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Выглядело как неплохой момент. Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Хорошую попытку сделал Jingdao Jin. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
59'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Wei Wu уходит с поля и его заменяет Jie Wang
Фол, нарушение
58'
Жанг Чи наказан за толчок Haolun Mi
57'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
57'
Shuai Pei не смог попасть в створ ударом издали
57'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
Фол, нарушение
56'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Далэй Ван пострадал.
56'
Wei Wu пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
55'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ванг Ксяолонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
55'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Пато Алешандре оказался на газоне.
54'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
54'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
53'
Xinghan Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
53'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
53'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
52'
Jingdao Jin не смог попасть в створ ударом издали
51'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
51'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
51'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
51'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
49'
Лу Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Ванг Ксяолонг наказан за толчок Junsheng Yao
48'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
47'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
47'
Опасность предотвращена - Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Shuai Pei, обводя своих соперников
46'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Пато Алешандре не смог попасть в створ ударом издали
45'
Отличные скиллы показывает Haolun Mi, обводя своих соперников
45'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
44'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
43'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
42'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
41'
Wei Wu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
41'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Пелле Грациано пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
38'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
38'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
Травма, повреждение
38'
Янг Ксу возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Дай Лин пострадал.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
33'
Плохо сыграл Женг Женг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
33'
Выглядело как неплохой момент. Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
31'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
28'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
28'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
28'
Haolun Mi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Пелле Грациано заработал фол
27'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
26'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Сильный дождь сегодня.
25'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тарделли Диего и Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Haolun Mi пострадал.
23'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
23'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
22'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Хао Юньминь пострадал.
21'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
21'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
19'
Wei Wu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Тарделли Диего пострадал.
19'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
18'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
17'
Далэй Ван отбил мяч на угловой после удара Пато Алешандре из штрафной площади.
17'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Haolun Mi оказался на газоне.
14'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Лу Чжан не дал случится голу! Тарделли Диего должен был забивать, но Лу Чжан сделал отличный сейв
14'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тарделли Диего и Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн.
14'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
13'
Пелле Грациано мяч отрикошетил от ворот
13'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
12'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
11'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Junsheng Yao
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Женг Женг
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ванг Ксяолонг
7'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Пато Алешандре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Дай Лин атаковал сзади соперника. Это Пато Алешандре заработал своей команде штрафной
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
3'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
3'
Пато Алешандре не смог попасть в створ ударом издали
2'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
2'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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