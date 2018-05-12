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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
2:2
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
18' Гол
Гуларт Рикардо
1:1
24' Гол
Лавесси Эсекиэль
26' Желтая карточка
Эрнанес Лима
1:2
32' Гол
Эрнанес Лима
2:2
62' Гол
Гуларт Рикардо
64' Желтая карточка
Лавесси Эсекиэль
67' Желтая карточка
Маскерано Хавьер
90' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
90'+4
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
92'
Линьпэн Чжан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Лин Гао нанес удар головой, но Янг Ченг спокойно отбил мяч.
92'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Хан Жэнь
91'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
90'
ШАНС! Эрнанес Лима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
90'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Ханьвэнь Дэн
89'
Lin Cui из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
87'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
86'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Yuhao Zhao
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
84'
Wenjie Song нанес удар головой, но Чэн Цзэн спокойно отбил мяч.
84'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
83'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Ши Тан
Фол, нарушение
83'
Жанг Вехжао коснулся мяча рукой.
82'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
81'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
79'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
79'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Маскерано Хавьер делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
79'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
79'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
78'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
77'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
76'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Lin Cui
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
74'
Qiuming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
74'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
73'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Qiuming Wang нанес удар в каркас ворот!
72'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Назначен штрафной. Пострадал Эрнанес Лима, его свалил Сяотин Фэн.
71'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Гудель Неманья
69'
Тактическая замена. Tianyuan Xu уходит с поля и его заменяет Wenjie Song
68'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
67'
Маскерано Хавьер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Маскерано Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Жанг Вехжао
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
64'
Рефери не любит споров - именно за это Лавесси Эсекиэль сейчас получил желтую
64'
Матч остановлен
Фол, нарушение
63'
ПЕНАЛЬТИ - Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жанг Вехжао.
62'
Бовэнь Хуан сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
62'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
62'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
62'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
61'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
59'
Лавесси Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
58'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
57'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
56'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
Фол, нарушение
56'
Tianyuan Xu наказан за толчок Сюэпэн Ли
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
55'
Сяотин Фэн наказан за толчок Чендун Чжан
55'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
55'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
После штрафного удара,который нанес Гудель Неманья мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
53'
Луо Сенвен нарушил правила.
Фол, нарушение
52'
Liyu Yang нарушил правила.
51'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Гуларт Рикардо
50'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Линьпэн Чжан выбил мяч подальше от ворот.
48'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
48'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
47'
Назначен штрафной. Пострадал Qiuming Wang, его свалил Линьпэн Чжан.
Офсайд
47'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
46'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Лавесси Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
46'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
46'
Сяотин Фэн выбил мяч подальше от ворот.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
42'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
40'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
39'
Liyu Yang наказан за толчок Чендун Чжан
Офсайд
38'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
38'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
37'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
37'
Линьпэн Чжан выбил мяч подальше от ворот.
37'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
36'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Лин Гао
33'
Отличный командный гол!
32'
Qiuming Wang сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Эрнанес Лима классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
32'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
32'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Liyu Yang наказан за толчок Qiuming Wang
31'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
30'
Луо Сенвен не смог попасть в створ ударом издали
30'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
Отличные скиллы показывает Гуларт Рикардо, обводя своих соперников
29'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
28'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
26'
Эрнанес Лима получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
26'
Эрнанес Лима наказан за толчок Бовэнь Хуан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль забивает!
24'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
24'
Плохо сыграл Сюэпэн Ли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Гао Чжуньи выбил мяч подальше от ворот.
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Сяотин Фэн
23'
Qiuming Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Отличные скиллы показывает Liyu Yang, обводя своих соперников
Угловой
22'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
21'
Маскерано Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
21'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
Лин Гао сделал результативную передачу.
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо изменил счет на табло!
18'
Хан Жэнь ошибается в защите.
17'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
16'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
15'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Лавесси Эсекиэль пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
12'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
11'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
10'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
10'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
8'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
Фол, нарушение
6'
Хан Жэнь наказан за толчок Гуларт Рикардо
6'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
6'
Опасность предотвращена - Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вступил в отбор удачно
6'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
5'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
4'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный сейв!
Угловой
2'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
2'
Чэн Цзэн отбил мяч на угловой после удара Лавесси Эсекиэль из штрафной площади.
2'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лавесси Эсекиэль и Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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