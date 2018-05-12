Стадион: Тианхе
2:2
Конец матча
1:0
18' ГолГуларт Рикардо
1:1
24' ГолЛавесси Эсекиэль
26' Желтая карточкаЭрнанес Лима
1:2
32' ГолЭрнанес Лима
2:2
62' ГолГуларт Рикардо
64' Желтая карточкаЛавесси Эсекиэль
67' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
90' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
92'
Линьпэн Чжан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
91'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Хан Жэнь
91'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
ШАНС! Эрнанес Лима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
90'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Ханьвэнь Дэн
89'
Lin Cui из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
87'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
86'
86'
85'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Yuhao Zhao
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
84'
Wenjie Song нанес удар головой, но Чэн Цзэн спокойно отбил мяч.
84'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
83'
Жанг Вехжао коснулся мяча рукой.
82'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
81'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
79'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Маскерано Хавьер делает скидку назад вдоль ворот
79'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
79'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
78'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
77'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
76'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Lin Cui
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
74'
Qiuming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
73'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Qiuming Wang нанес удар в каркас ворот!
72'
72'
Назначен штрафной. Пострадал Эрнанес Лима, его свалил Сяотин Фэн.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Гудель Неманья
69'
Тактическая замена. Tianyuan Xu уходит с поля и его заменяет Wenjie Song
68'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
67'
Маскерано Хавьер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Безумный фол. Маскерано Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Жанг Вехжао
66'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Рефери не любит споров - именно за это Лавесси Эсекиэль сейчас получил желтую
64'
Матч остановлен
63'
ПЕНАЛЬТИ - Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жанг Вехжао.
62'
Бовэнь Хуан сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
62'
62'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
61'
60'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
59'
Лавесси Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали
59'
Судья сигнализирует, что Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
58'
58'
57'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
57'
56'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
56'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
56'
Tianyuan Xu наказан за толчок Сюэпэн Ли
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Сяотин Фэн наказан за толчок Чендун Чжан
55'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
55'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
После штрафного удара,который нанес Гудель Неманья мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
53'
Луо Сенвен нарушил правила.
52'
Liyu Yang нарушил правила.
51'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
51'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Гуларт Рикардо
50'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
49'
Линьпэн Чжан выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Назначен штрафной. Пострадал Qiuming Wang, его свалил Линьпэн Чжан.
47'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Лавесси Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
46'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
46'
Сяотин Фэн выбил мяч подальше от ворот.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
42'
41'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
40'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Liyu Yang наказан за толчок Чендун Чжан
38'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
38'
37'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
37'
Линьпэн Чжан выбил мяч подальше от ворот.
37'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Лин Гао
33'
Отличный командный гол!
32'
Qiuming Wang сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Эрнанес Лима классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
32'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
32'
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Liyu Yang наказан за толчок Qiuming Wang
31'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
30'
30'
Луо Сенвен не смог попасть в створ ударом издали
30'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
29'
Отличные скиллы показывает Гуларт Рикардо, обводя своих соперников
29'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Эрнанес Лима получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Эрнанес Лима наказан за толчок Бовэнь Хуан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль забивает!
24'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
24'
Плохо сыграл Сюэпэн Ли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Гао Чжуньи выбил мяч подальше от ворот.
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Судья сигнализирует, что Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Сяотин Фэн
23'
Qiuming Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Отличные скиллы показывает Liyu Yang, обводя своих соперников
22'
21'
Маскерано Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
21'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
Лин Гао сделал результативную передачу.
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
18'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо изменил счет на табло!
18'
Хан Жэнь ошибается в защите.
17'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
16'
15'
15'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Лавесси Эсекиэль пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
12'
12'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
11'
11'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
8'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
6'
Хан Жэнь наказан за толчок Гуларт Рикардо
6'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
6'
Опасность предотвращена - Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вступил в отбор удачно
6'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
4'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
2'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный сейв!
2'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
2'
Чэн Цзэн отбил мяч на угловой после удара Лавесси Эсекиэль из штрафной площади.
2'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лавесси Эсекиэль и Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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