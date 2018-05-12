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Стадион:
Шлёнск
2:0
Перерыв
Пяст
0'
1:0
30' Гол
Пих Роберт
2:0
42' Гол
Робак Марцин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
29'
Шлёнск делает замену. Косецки Якуб уходит с поля, а Daniel Luczak выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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