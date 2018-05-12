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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:0
30' ГолПих Роберт
2:0
42' ГолРобак Марцин
|
30'
1:0
42'
2:0
Состав команд
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
16
Пих
Роберт
10
Вацек
Камил
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 11 Mateusz Cholewiak Защитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 21 Ридер Тим Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 25 Adrian Lyszczarz
- 26 Daniel Luczak
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Пяст 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 5 Петровски Марцин Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Полузащитник
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 20.04.2018 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья Э
- 07.04.2018 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
Пяст (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Пяст: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса
- 26.09.2016 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 08.03.2016 Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 25.09.2015 Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса
- 11.04.2015 Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 18.10.2014 Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса
- 03.05.2014 Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 14.12.2013 Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса
- 01.09.2013 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 12.05.2013 Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса
- 10.11.2012 Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса
- 08.05.2010 Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 07.11.2009 Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса
- 17.05.2009 Пяст 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 26.11.2008 Шлёнск 1:2 Пяст Кубок лиги
- 08.11.2008 Шлёнск 0:1 Пяст Orange Ekstraklasa
- 07.10.2008 Пяст 3:1 Шлёнск Кубок лиги
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|35
|20
|4
|11
|50 - 35
|64
|2.
|Ягеллония
|35
|18
|7
|10
|51 - 39
|61
|3.
|Лех
|35
|16
|11
|8
|52 - 30
|59
|4.
|Гурник Забже
|34
|14
|12
|8
|63 - 53
|54
|5.
|Висла
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Висла Краков
|35
|15
|9
|11
|50 - 39
|54
|7.
|Заглембе Любин
|35
|12
|13
|10
|42 - 40
|49
|8.
|Корона Кельце
|35
|12
|13
|10
|48 - 48
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|1:0
|36
|13
|11
|12
|50 - 48
|50
|2.
|Шлёнск
|2:0
|36
|12
|11
|13
|48 - 53
|47
|3.
|Арка Гдыня
|1:0
|36
|12
|10
|14
|46 - 45
|46
|4.
|Погонь Щецин
|1:1
|36
|11
|9
|16
|42 - 53
|42
|5.
|Лехия Гданьск
|1:1
|36
|9
|12
|15
|45 - 57
|39
|6.
|Пяст
|0:2
|35
|7
|13
|15
|36 - 44
|34
|7.
|Нецеча
|0:1
|36
|8
|9
|19
|37 - 62
|33
|8.
|Сандецья
|0:1
|36
|6
|14
|16
|33 - 53
|32
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
29'
Шлёнск делает замену. Косецки Якуб уходит с поля, а Daniel Luczak выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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