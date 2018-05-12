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Стадион: Stadion Florian Krygier
1:1
Перерыв
11' Желтая карточкаМладенович Филип
15' Желтая карточкаРудоль Себастьян
0:1
21' ГолPatryk Lipski
1:1
29' ГолФронччак Адам
42' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
45' Желтая карточкаПешко Славомир
|
11'
15'
21'
0:1
29'
1:1
42'
45'
Состав команд
25
Двали
Лаша
20
Голота
Томаш
11
Делев
Спас
18
Букса
Адам
30
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Jakub Bursztyn Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 55 Sebastian Kowalczyk Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 33 Daniel Kusztan
- 40 Sebastian Walukiewicz
- 59 Adrian Benedyczak
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Лехия Гданьск 4-3-3
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 21 Пешко Славомир Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Столярски Павел Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 31 Шиковски Флориан Полузащитник
- 71 Maciej Wozniak
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск Э
- 07.04.2018 Лехия Гданьск 4:2 Арка Гдыня Э
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 22.04.2017 Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 05.11.2016 Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 19.04.2016 Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 02.12.2015 Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 31.07.2015 Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 09.05.2015 Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round
- 13.03.2015 Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.09.2014 Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 10.05.2014 Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.02.2014 Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
- 15.09.2013 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 01.03.2013 Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.08.2012 Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|35
|20
|4
|11
|50 - 35
|64
|2.
|Ягеллония
|35
|18
|7
|10
|51 - 39
|61
|3.
|Лех
|35
|16
|11
|8
|52 - 30
|59
|4.
|Гурник Забже
|34
|14
|12
|8
|63 - 53
|54
|5.
|Висла
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Висла Краков
|35
|15
|9
|11
|50 - 39
|54
|7.
|Заглембе Любин
|35
|12
|13
|10
|42 - 40
|49
|8.
|Корона Кельце
|35
|12
|13
|10
|48 - 48
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|1:0
|36
|13
|11
|12
|50 - 48
|50
|2.
|Шлёнск
|2:0
|36
|12
|11
|13
|48 - 53
|47
|3.
|Арка Гдыня
|1:0
|36
|12
|10
|14
|46 - 45
|46
|4.
|Погонь Щецин
|1:1
|36
|11
|9
|16
|42 - 53
|42
|5.
|Лехия Гданьск
|1:1
|36
|9
|12
|15
|45 - 57
|39
|6.
|Пяст
|0:2
|35
|7
|13
|15
|36 - 44
|34
|7.
|Нецеча
|0:1
|36
|8
|9
|19
|37 - 62
|33
|8.
|Сандецья
|0:1
|36
|6
|14
|16
|33 - 53
|32
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пешко Славомир получил желтую карточку от судьи
42'
Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Фронччак Адам бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Patryk Lipski бьет в цель!
15'
Рудоль Себастьян получил желтую карточку от судьи
11'
Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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