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Стадион:
Погонь Щецин
1:1
Перерыв
Лехия Гданьск
0'
11' Желтая карточка
Младенович Филип
15' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
0:1
21' Гол
Patryk Lipski
1:1
29' Гол
Фронччак Адам
42' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
45' Желтая карточка
Пешко Славомир
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пешко Славомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Фронччак Адам бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Patryk Lipski бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Рудоль Себастьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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