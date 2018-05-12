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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стали
8' Желтая карточкаGrzegorz Baran
0:1
29' ГолХелик Михал
|
29'
0:1
Состав команд
22
Мрац
Патрик
66
Шовшич
Дамир
20
Adrian
Danek
30
Adam
Wilk
39
Хелик
Михал
97
Daniel
Pik
10
Зенёв
Сергей
Сандецья 3-2-3-2
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 4 Alexandru Constanntin Benga Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 7 Grzegorz Baran Защитник
- 66 Шовшич Дамир Защитник
- 20 Adrian Danek Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 77 Jakub Bartosz Полузащитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 37 Бартломиедж Дудзич Полузащитник
- 16 Lukasz Radlinski
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 97 Daniel Pik Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 20 Даткович Нико Защитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- 64 Michal Wisniewski
- 33 Kamil Pestka
- 6 Sylwester Lusiusz
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 08.05.2018 Нецеча 1:1 Сандецья Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 22.04.2018 Сандецья 3:1 Арка Гдыня Э
- 15.04.2018 Шлёнск 1:0 Сандецья Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
Краковия (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
Последние игры между собой
Сандецья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Экстракласса
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Экстракласса
- 29.05.2013 Сандецья 1:2 Краковия Первая лига
- 03.11.2012 Краковия 1:0 Сандецья Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|35
|20
|4
|11
|50 - 35
|64
|2.
|Ягеллония
|35
|18
|7
|10
|51 - 39
|61
|3.
|Лех
|35
|16
|11
|8
|52 - 30
|59
|4.
|Гурник Забже
|34
|14
|12
|8
|63 - 53
|54
|5.
|Висла
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Висла Краков
|35
|15
|9
|11
|50 - 39
|54
|7.
|Заглембе Любин
|35
|12
|13
|10
|42 - 40
|49
|8.
|Корона Кельце
|35
|12
|13
|10
|48 - 48
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|1:0
|36
|13
|11
|12
|50 - 48
|50
|2.
|Шлёнск
|2:0
|36
|12
|11
|13
|48 - 53
|47
|3.
|Арка Гдыня
|1:0
|36
|12
|10
|14
|46 - 45
|46
|4.
|Погонь Щецин
|1:1
|36
|11
|9
|16
|42 - 53
|42
|5.
|Лехия Гданьск
|1:1
|36
|9
|12
|15
|45 - 57
|39
|6.
|Пяст
|0:2
|35
|7
|13
|15
|36 - 44
|34
|7.
|Нецеча
|0:1
|36
|8
|9
|19
|37 - 62
|33
|8.
|Сандецья
|0:1
|36
|6
|14
|16
|33 - 53
|32
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Хелик Михал бьет в цель!
8'
Гжегож Баран получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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