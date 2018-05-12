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Стадион:
Сандецья
0:1
Перерыв
Краковия
0'
8' Желтая карточка
Grzegorz Baran
0:1
29' Гол
Хелик Михал
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Хелик Михал бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Гжегож Баран получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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