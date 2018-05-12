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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3507
Сундсвалль
3:0
Конец матча
Броммапойкарна
0'
16' Желтая карточка
Maikel
1:0
30' Гол
Халлениус Линус
2:0
35' Гол
Халлениус Линус
3:0
56' Гол
Peter Wilson II
72' Желтая карточка
Ludvig Oehman
80' Желтая карточка
Rasmus Alm
90' Вторая желтая карточка
Rasmus Alm
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Rasmus Alm получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Сундсвалль делает замену. Juanjo Ciercoles уходит с поля, а Сиводедов Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Rasmus Alm получил желтую карточку от судьи
77'
Сундсвалль делает замену. Carlos Moros уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Людвиг Эхман получил желтую карточку от судьи

70'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
66'
Броммапойкарна делает замену. Maikel уходит с поля, а Rasmus Alm выходит на его замену.
61'
Сундсвалль делает замену. Саму Самуэль уходит с поля, а Ольссон Деннис выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Peter Wilson бьет в цель!
46'
Броммапойкарна делает замену. Байрам Айети уходит с поля, а Николич Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Maikel получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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