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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3507
3:0
Конец матча
16' Желтая карточкаMaikel
1:0
30' ГолХаллениус Линус
2:0
35' ГолХаллениус Линус
3:0
56' ГолPeter Wilson II
72' Желтая карточкаLudvig Oehman
80' Желтая карточкаRasmus Alm
90' Вторая желтая карточкаRasmus Alm
|
16'
30'
1:0
35'
2:0
56'
3:0
66'
72'
80'
90'
Состав команд
16
Carlos
Moros
33
Саму
Самуэль
27
Romain
Gall
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 33 Саму Самуэль Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Ольссон Деннис Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 7 Kim Skoglund Полузащитник
- 1 Lloyd Saxton
- 29 Amaro Bahtijar
- Главный тренер: Joel Cedergren
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 17 Eric Omondi Нападающий
- 21 Maikel Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 18 Николич Марко Нападающий
- 19 Джазе Моханад
- 14 Rasmus Alm
- 3 David Ochieng II
- Главный тренер: Luis Pimenta
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 10.02.2018 Чукарички 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 17.10.2017 Сюрианска 0:2 Броммапойкарна С
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 30.01.2016 Сундсвалль 2:1 Броммапойкарна Товарищеские матчи. Клубы
- 28.03.2015 Броммапойкарна 1:1 Сундсвалль Товарищеские матчи. Клубы
- 25.02.2012 Броммапойкарна 0:2 Сундсвалль Товарищеские матчи. Сборные
- 23.09.2011 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Суперэттан
- 16.05.2011 Сундсвалль 0:0 Броммапойкарна Суперэттан
- 18.02.2009 Броммапойкарна 3:0 Сундсвалль Товарищеские матчи. Сборные
Сундсвалль
Броммапойкарна
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|7
|6
|1
|0
|19 - 9
|19
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Эребру
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|4.
|Норрчёпинг
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Гётеборг
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|7.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|9.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Юргорден
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Далкурд
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|Треллеборг
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Сириус
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Rasmus Alm получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Сундсвалль делает замену. Juanjo Ciercoles уходит с поля, а Сиводедов Кристиан выходит на его замену.
80'
Rasmus Alm получил желтую карточку от судьи
77'
Сундсвалль делает замену. Carlos Moros уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
72'
Людвиг Эхман получил желтую карточку от судьи
70'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
66'
Броммапойкарна делает замену. Maikel уходит с поля, а Rasmus Alm выходит на его замену.
61'
Сундсвалль делает замену. Саму Самуэль уходит с поля, а Ольссон Деннис выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Peter Wilson бьет в цель!
46'
Броммапойкарна делает замену. Байрам Айети уходит с поля, а Николич Марко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
16'
Maikel получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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