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Зрители: 1902
Йёнчёпинг
1:0
Конец матча
Фрей
0'
45' Желтая карточка
Martin Falkeborn
57' Желтая карточка
Орлов Якоб
62' Желтая карточка
Jesper Svensson
1:0
90' Гол
Вильяльмссон Арни
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Вильяльмссон Арни бьет в цель!
86'
Йончепинг С делает замену. Йеспер Свенссон уходит с поля, а Вильяльмссон Арни выходит на его замену.
84'
ИК Фрей делает замену. Jakob Glasberg уходит с поля, а Victor Fors выходит на его замену.
84'
Йончепинг С делает замену. Sebastian Crona уходит с поля, а Benjamin Tannus выходит на его замену.
78'
ИК Фрей делает замену. Andreas Bellander уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.

73'
ИК Фрей делает замену. Йоаким Руннемо уходит с поля, а Joseph Ceesay выходит на его замену.
66'
Йончепинг С делает замену. Орлов Якоб уходит с поля, а Фредрик Ольсон выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Йеспер Свенссон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Орлов Якоб получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мартин Фалкеборн получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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