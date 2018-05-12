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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1902
45' Желтая карточкаMartin Falkeborn
57' Желтая карточкаОрлов Якоб
62' Желтая карточкаJesper Svensson
1:0
90' ГолВильяльмссон Арни
|
45'
57'
62'
90'
1:0
Состав команд
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 2 Marcus Johansson II Защитник
- 20 Anton Liljenbaeck Защитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 24 Amir Al-Ammari Полузащитник
- 25 Peter Gwargis Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Tom Siwe Защитник
- 11 Вильяльмссон Арни Полузащитник
- 29 Benjamin Tannus
- 16 Adam Faegerhag
- 14 Axel Lindahl
- 13 Carljohan Eriksson I
- 6 Fredrik Olsson III
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Фрей 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 5 Alie Sesay Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 3 Martin Falkeborn Защитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 20 Andreas Bellander Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Marko Atanackovic Вратарь
- 23 Joseph Ceesay Полузащитник
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 4 Hjalmar Ekdal
- 14 Mattias Bouvin
- 16 Victor Fors
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 16.04.2018 Варбергс Боис 2:1 Йёнчёпинг С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
Фрей (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 29.04.2018 Фрей 2:3 Варбергс Боис С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 11.11.2017 Фрей 0:0 Акрополис С
- 08.11.2017 Акрополис 1:1 Фрей С
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 14.10.2017 Фрей 1:0 Варбергс Боис С
- 30.09.2017 Фрей 5:0 Вернаму С
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Фрей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|АФК Эскильстуна
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Фалькенберг
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Браге
|1:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Хельсинборг
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Варбергс Боис
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|ГАИС
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Хальмстад
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ландскруна
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Гефле
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Фрей
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Вильяльмссон Арни бьет в цель!
86'
Йончепинг С делает замену. Йеспер Свенссон уходит с поля, а Вильяльмссон Арни выходит на его замену.
84'
ИК Фрей делает замену. Jakob Glasberg уходит с поля, а Victor Fors выходит на его замену.
84'
Йончепинг С делает замену. Sebastian Crona уходит с поля, а Benjamin Tannus выходит на его замену.
78'
ИК Фрей делает замену. Andreas Bellander уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.
73'
ИК Фрей делает замену. Йоаким Руннемо уходит с поля, а Joseph Ceesay выходит на его замену.
66'
Йончепинг С делает замену. Орлов Якоб уходит с поля, а Фредрик Ольсон выходит на его замену.
62'
Йеспер Свенссон получил желтую карточку от судьи
57'
Орлов Якоб получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мартин Фалкеборн получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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