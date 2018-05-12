- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Жемплин
0:0
Первый тайм: 32'
Состав команд
Земплин
- Основной состав
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 2 Milan Simcak Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 37 Peter Kavka Защитник
- 10 Жофчак Игор Защитник
- 70 Tsubasa Nishi Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 9 Peter Kolesar
- 6 Martin Bednar II
- Запасные игроки
- 22 Matus Kira Вратарь
- 5 Арутюнян Оганес Полузащитник
- 29 Янкаускас Элигиюс Полузащитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 23 Матич Тин Нападающий
- 20 Sadam Sulley
- 4 Ladislav Sostak
- Главный тренер: Anton Soltis
Подбрезова
- Основной состав
- 1 Marko Drobnjak Вратарь
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 20 Jan Krivak Защитник
- 5 Illya Tereshchenko Полузащитник
- 18 Единак Виктор Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 3 Matus Turna Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek
- 32 Filip Lepies
- Запасные игроки
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 26 Баэс Альдо Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 35 Nicolas Mejri
- 34 Viktor Mojzis
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Земплин (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Искра Борчице 2:0 Земплин К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
Подбрезова (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
Последние игры между собой
Земплин: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Подбрезова: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин Суперлига
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова Суперлига
- 05.08.2017 Подбрезова 1:0 Земплин Суперлига
- 15.04.2017 Подбрезова 1:4 Земплин Суперлига
- 19.11.2016 Земплин 1:3 Подбрезова Суперлига
- 13.08.2016 Подбрезова 1:0 Земплин Суперлига
- 02.04.2016 Подбрезова 2:0 Земплин Суперлига
- 24.10.2015 Земплин 2:0 Подбрезова Суперлига
- 01.08.2015 Подбрезова 6:2 Земплин Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:3
|31
|20
|4
|7
|41 - 23
|64
|2.
|ДАК
|0:0
|31
|15
|10
|6
|42 - 31
|55
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|31
|15
|9
|7
|54 - 35
|54
|4.
|Жилина
|3:0
|31
|17
|2
|12
|58 - 48
|53
|5.
|Тренчин
|1:0
|31
|14
|6
|11
|71 - 46
|48
|6.
|Нитра
|1:0
|31
|11
|11
|9
|27 - 25
|44
|7.
|Ружомберок
|0:1
|31
|10
|10
|11
|35 - 33
|40
|8.
|Земплин
|0:0
|31
|10
|9
|12
|33 - 32
|39
|9.
|Подбрезова
|0:0
|31
|10
|6
|15
|28 - 42
|36
|10.
|Злате Моравце
|0:1
|31
|8
|6
|17
|37 - 50
|30
|11.
|Сеница
|0:0
|31
|6
|8
|17
|27 - 53
|26
|12.
|Татран Прешов
|0:0
|31
|4
|11
|16
|20 - 55
|23
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация