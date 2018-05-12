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Стадион: Вион
1:1
Первый тайм: 31'
0:1
9' ГолMilos Simoncic
20' Желтая карточкаRichard Krizan
21' Желтая карточкаNiba MacDonald
1:1
22' ПенальтиPeter Oravik
|
9'
0:1
20'
21'
22'
1:1
Состав команд
Злате Моравце
- Основной состав
- 30 Pavel Kovac Вратарь
- 5 Николич Милош I Защитник
- 42 Michal Pinter Защитник
- 2 Горник Денис Защитник
- 12 Martin Chren Защитник
- 33 Dalibor Pleva Полузащитник
- 25 Шашинка Ондржей Полузащитник
- 17 Damian Baris Полузащитник
- 18 Peter Oravik Полузащитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 19 Харба Харис Полузащитник
- Запасные игроки
- 14 Дуга Денис Защитник
- 9 Клебер Насименту Защитник
- 10 Marek Rigo Полузащитник
- 7 Бартоломеу Роберт Полузащитник
- 23 Карол Карлин Полузащитник
- 16 Lubomir Urgela Нападающий
- 24 Jozef Novota
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Нитра
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 11 Jan Chovanec Защитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 17 Маховец Ярослав Полузащитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 66 Marius Charizopoulos Полузащитник
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 3 Niba MacDonald
- 5 Richard Krizan
- 13 Rene Kotrik
- 22 Matus Kunik
- Запасные игроки
- 23 Ondrej Vencl Защитник
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 21 Vahagn Militosyan Полузащитник
- 9 Robert Valenta Нападающий
- 2 Lukas Fabis
- 10 Andrej Fabry
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Злате Моравце (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Злате Моравце 4:0 Татран Прешов С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Татран Прешов 1:0 Злате Моравце С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 17.02.2018 Злате Моравце 1:4 Спартак Трнава С
- 09.12.2017 ДАК 3:3 Злате Моравце С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
Нитра (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Нитра: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце Суперлига
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра Суперлига
- 11.08.2017 Нитра 1:0 Злате Моравце Суперлига
- 26.04.2014 Нитра 0:3 Злате Моравце Суперлига
- 09.11.2013 Злате Моравце 3:0 Нитра Суперлига
- 17.08.2013 Нитра 2:3 Злате Моравце Суперлига
- 06.04.2013 Злате Моравце 1:2 Нитра Суперлига
- 27.10.2012 Нитра 1:1 Злате Моравце Суперлига
- 28.07.2012 Злате Моравце 0:2 Нитра Суперлига
- 22.10.2011 Злате Моравце 1:1 Нитра Corgon Liga
- 23.07.2011 Нитра 0:1 Злате Моравце Corgon Liga
- 04.05.2011 Нитра 0:0 Злате Моравце Corgon Liga
- 27.11.2010 Злате Моравце 1:2 Нитра Corgon Liga
- 23.11.2010 Злате Моравце 2:0 Нитра Кубок
- 02.11.2010 Нитра 1:0 Злате Моравце Кубок
- 28.08.2010 Нитра 1:1 Злате Моравце Corgon Liga
- 12.04.2009 Злате Моравце 1:0 Нитра Corgon Liga
- 25.10.2008 Нитра 1:2 Злате Моравце Corgon Liga
- 26.07.2008 Злате Моравце 1:1 Нитра Corgon Liga
- 26.04.2008 Нитра 2:0 Злате Моравце Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:3
|31
|20
|4
|7
|41 - 23
|64
|2.
|ДАК
|0:0
|31
|15
|10
|6
|42 - 31
|55
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|31
|15
|9
|7
|54 - 35
|54
|4.
|Жилина
|3:0
|31
|17
|2
|12
|58 - 48
|53
|5.
|Тренчин
|1:0
|31
|14
|6
|11
|71 - 46
|48
|6.
|Нитра
|1:0
|31
|11
|11
|9
|27 - 25
|44
|7.
|Ружомберок
|0:1
|31
|10
|10
|11
|35 - 33
|40
|8.
|Земплин
|0:0
|31
|10
|9
|12
|33 - 32
|39
|9.
|Подбрезова
|0:0
|31
|10
|6
|15
|28 - 42
|36
|10.
|Злате Моравце
|0:1
|31
|8
|6
|17
|37 - 50
|30
|11.
|Сеница
|0:0
|31
|6
|8
|17
|27 - 53
|26
|12.
|Татран Прешов
|0:0
|31
|4
|11
|16
|20 - 55
|23
Первый тайм
22'
Г О О О О Л - Петер Оравик из команды Злате Моравце забивает с точки!
21'
Niba MacDonald получил желтую карточку от судьи
20'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Милош Симончич бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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