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Стадион:
Злате Моравце
1:1
Первый тайм: 31'
Нитра
0'
0:1
9' Гол
Milos Simoncic
20' Желтая карточка
Richard Krizan
21' Желтая карточка
Niba MacDonald
1:1
22' Пенальти
Peter Oravik
31'
Первый тайм
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Петер Оравик из команды Злате Моравце забивает с точки!
Желтая карточка
21'
Niba MacDonald получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Милош Симончич бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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