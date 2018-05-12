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Стадион:
Тренчин
1:0
Первый тайм: 37'
Ружомберок
0'
9' Желтая карточка
Robert Gesnabel
1:0
18' Гол
Шулек Мартин
37'
Первый тайм
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Шулек Мартин бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Robert Gesnabel получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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