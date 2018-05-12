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Стадион: На Сихоти
1:0
Первый тайм: 37'
9' Желтая карточкаRobert Gesnabel
1:0
18' ГолШулек Мартин
|
18'
1:0
Состав команд
Тренчин
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 7 Беридзе Георгий Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- 6 Шулек Мартин Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 3 Джульен Кестон Полузащитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 20 Imran Omar Полузащитник
- 26 Гонг Хиллари
- 69 Philip Azango
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 25 Пикк Артур Полузащитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 32 Robert Gesnabel Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Чурма Матей Защитник
- 31 David Capek Защитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 34 Lukas Urminsky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Предыдущие игры
Тренчин (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 ДАК 0:3 Тренчин С
- 22.04.2018 Тренчин 1:3 Слован Братислава С
- 14.04.2018 Слован Братислава 1:3 Тренчин С
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК С
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
Ружомберок (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ружомберок: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига
- 22.04.2017 Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига
- 27.11.2016 Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига
- 18.10.2016 Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок
- 21.08.2016 Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига
- 19.04.2016 Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига
- 13.04.2016 Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок
- 06.04.2016 Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок
- 21.11.2015 Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига
- 23.08.2015 Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига
- 25.04.2015 Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига
- 31.10.2014 Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига
- 10.08.2014 Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига
- 10.05.2014 Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига
- 30.11.2013 Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
- 31.08.2013 Тренчин 0:1 Ружомберок Суперлига
- 22.05.2013 Тренчин 5:0 Ружомберок Суперлига
- 09.03.2013 Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:3
|31
|20
|4
|7
|41 - 23
|64
|2.
|ДАК
|0:0
|31
|15
|10
|6
|42 - 31
|55
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|31
|15
|9
|7
|54 - 35
|54
|4.
|Жилина
|3:0
|31
|17
|2
|12
|58 - 48
|53
|5.
|Тренчин
|1:0
|31
|14
|6
|11
|71 - 46
|48
|6.
|Нитра
|1:0
|31
|11
|11
|9
|27 - 25
|44
|7.
|Ружомберок
|0:1
|31
|10
|10
|11
|35 - 33
|40
|8.
|Земплин
|0:0
|31
|10
|9
|12
|33 - 32
|39
|9.
|Подбрезова
|0:0
|31
|10
|6
|15
|28 - 42
|36
|10.
|Злате Моравце
|0:1
|31
|8
|6
|17
|37 - 50
|30
|11.
|Сеница
|0:0
|31
|6
|8
|17
|27 - 53
|26
|12.
|Татран Прешов
|0:0
|31
|4
|11
|16
|20 - 55
|23
Первый тайм
18'
Г О О О О Л - Шулек Мартин бьет в цель!
9'
Robert Gesnabel получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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